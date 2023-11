Cal é o último irmão Kane a enfrentar os termos do testamento e a receber a sua herança. É incumbido de passar o verão na casa do avô, em Lake Wisteria, antes de a vender, mas quando lá chega, depois de passar seis anos fora, descobre que Lana, a sua melhor amiga de infância e o seu único amor, está ali a residir com a filha pequena. As hipóteses de Cal receber a herança são postas em causa quando descobre que Lana, que o odeia por ele lhe ter partido o coração, é coproprietária da casa e não a tenciona vender.

Um livro escrito por Lauren Asher, autora norte-americana, de grande imaginação, apaixonada pela leitura. O seu sonho é visitar todos os locais sobre os quais escreve.

Boa sorte