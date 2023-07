A Lara era muito feliz, completamente feliz. Até que um dia... ela descobriu uma Preocupação. Um livro reconfortante e delicado... o ponto de partida perfeito para falar com as crianças sobre a importância de partilharem as suas preocupações mais escondidas, sejam elas grandes ou pequenas. O Que Fazer Com Uma Preocupação? chega aos escaparates assinado pelo mesmo autor de Perfeitamente Normal e Como se Fazem Amigos?, Tom Percival.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco livros O Que Fazer Com Uma Preocupação? (Jacarandá), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 16 de agosto, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.