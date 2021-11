Ganhe livros de culinária que recuperam saberes e sabores antigos

Nuno Alves Caetano, neto da autora de "O livro de Pantagruel", considerado por muitos a bíblia da cozinha portuguesa, editado desde 1946 e atualmente na octagésima edição, redigiu um livro de doçaria que contém 170 receitas. Delícias tentadoras que foram selecionadas pela sua avó para, um dia, virem a constar na sua obra mítica e que, por diversas razões, acabaram por nunca entrar na versão atualmente à venda, que apresenta 3.000 receitas.

Entre as especialidades propostas figuram os amores de Azeitão, os bolinhos para chá Dona Maria, o bolo Duquesa, uma Charlote de chocolate e os pastéis de nata à moda da Bertha Rosa-Limpo, uma mulher da alta burguesia que viveu entre 1894 e 1981. Apesar de não saber estrelar um ovo quando se casou, acabaria por se transformar na autora de um clássico da literatura gastronómica e numa das maiores divulgadoras da cozinha lusa.

