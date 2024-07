Este verão, os clientes do El Corte Inglés de Lisboa e Gaia têm a oportunidade de vivenciar uma parceria entre duas marcas icónicas: Biotherm, com os seus cuidados de pele inspirados pelo poder do oceano, e DCK, marca de fatos de banho sustentáveis.

No stand da DCK os clientes que comprem uns calções, recebem dois sachets de produtos Biotherm. Haverá, também, a oferta de um kit travel size da Biotherm e um diagnóstico de pele, disponível nos stands Biotherm, sujeito a uma compra mínima de dois produtos Biotherm.

Por outro lado, no stand de Biotherm, os clientes que adquirirem produtos Biotherm recebem um voucher de 10% de desconto para utilizar em compras nos stands DCK.

No âmbito desta parceria a decorrer até 25 de julho, estamos a promover um passatempo DCK/Biotherm.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar o fato de banho DCK (modelo Ramones) + 4 produtos da marca Biotherm (Biotherm Homme Force Supreme; Biotherm Homme Aquapower; Lait Corporal, Milky Sun Spray Waterlover), basta responder corretamente à pergunta que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 17 de julho, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.