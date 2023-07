Sendo a maior exposição temática ao ar livre da Europa, com dez hectares, o Dino Parque Lourinhã é composto por seis percursos diferentes que permitem aos visitantes observar quase 200 modelos de espécies de dinossauros à escala real, bem como animais que habitam o planeta terra há 450 milhões de anos. O mais recente percurso do Dino Parque, inaugurado esta primavera, o Trilho da Idade do Gelo, dedicado ao período Cenozoico , e às espécies animais que habitaram como os mamutes e rinocerontes lanudos entre outros animais icónicos deste período. O Trilho da Idade do Gelo passa a exibir 14 novos modelos à escala real, ao longo de 500 metros.

No Edifício Central do Dino Parque, em paralelo com o trilho exterior da Idade do Gelo, foi ainda inaugurada uma exposição museológica intitulada “Fósseis dos Gigantes da Idade do Gelo”. Nesta exposição podem ser observados os fósseis de alguns dos animais que estão no novo trilho, como crânios de rinocerontes, dentes de mamutes e também um exemplar de um canino de um tigre dentes de sabre, que existiu em Portugal há dez milhões de anos, uma exposição a não perder.

Inaugurado em 2018, o Dino Parque Lourinhã foi reconhecido com diferentes prémios, entre eles o Prémio 5 Estrelas Regiões na categoria Parques Temáticos e a distinção dos Travellers Choice Awards da Trip Advisor.

