Os encontros e os namoros neste mundo intensamente online não são para os fracos. Uma realidade que o terapeuta Jeff Guenther bem conhece. O norte-americano já ajudou milhares de pessoas e casais a ultrapassar obstáculos e a prosperar nas suas relações. Jeff, criador do site TherapyJeff e do podcast Big Dating Energy, chega aos escaparates nacionais com o livro O ABC das relações – Como descomplicar o mundo do dating.

Lemos na sinopse à obra: “quer esteja à procura de casar ou apenas de uma aventura, a explorar a sua sexualidade, a descobrir o seu estilo de relação, a saltar entre todas as aplicações de encontros ou a sentir que nunca encontrará o amor, este livro terá certamente a resposta que procura”.

O livro aborda os primeiros encontros, os alertas, as listas de requisitos essenciais num parceiro ideal e até uma análise de pessoas e de situações que podemos culpar pelos fracassos na nossa vida amorosa.

PASSATEMPO

