O Homem Cão foi pulverizado por uma doninha. Depois de ser mergulhado em sumo de tomate, o fedor desapareceu, mas a cor encarnada permaneceu. Agora exilado, este super-herói corajoso tem de lutar para salvar os cidadãos que o rejeitaram. Será que os fins justificam os meios para Petey, que está relutantemente a voltar a uma vida de crime para ajudar o Homem Cão? E quem dará um passo em frente quando um novo vilão, nunca antes visto, libertar um exército de robôs de IA?

Este é um novo episódio da série de livros assinada pelo norte-americano Dav Pilkey.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos cinco exemplares do livro Homem-Cão, A Vedeta Encarnada (edição Marcador), basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 14 de novembro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

O SAPO Lifestyle é alheio ao envio do prémio que é da exclusiva responsabilidade da entidade ofertante.

Boa sorte.