Uma viagem pela mente e pela obra de Salvador Dalí é o desafio de “Dalí Cybernetics”, a primeira exposição imersiva e interativa dedicada ao pintor catalão em Portugal. A mostra encontra-se patente até 28 de abril na Immersivus Gallery, instalada no Museu da Água - Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras.

Em “Dalí Cybernetics”, o génio da pintura entra no metaverso através de uma porta de arte digital interdimensional. A exposição dá ainda a conhecer várias perspetivas, desconhecidas do grande público, que refletem o pensamento do artista nascido a 11 de maio de 1904, em Figueres (Girona), mestre do surrealismo.

A mostra multissensorial conta com projeções de grande formato, instalações interativas, hologramas e realidade virtual, numa viagem que abrange temas fascinantes para Salvador Dalí como universos paralelos, física quântica, a quarta dimensão, ótica, geometria sagrada ou sequenciação de ADN.

“Dalí Cybernetics” foi desenvolvida com base numa estreita cooperação com a direção artística da Fundação Gala-Salvador Dalí que, nos últimos anos, tem vindo a trabalhar na utilização das obras de Dalí no domínio das artes digitais. A exposição multimédia está patente de terça a sexta-feira entre as 16h30 e as 19h00, e ao sábado e ao domingo entre as 15h30 e as 19h00.

A exposição que chega a Portugal pela mão do ateliê OCUBO é uma criação internacional do estúdio criativo Layers of Reality.

