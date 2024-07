Com as férias ao virar da esquina chegou a altura de fazer as malas. Quer esteja a embarcar na sua própria aventura, numa viagem romântica com o seu parceiro ou numas férias divertidas com os amigos, talvez queira levar um pouco mais de prazer para a sua viagem. A Satisfyer, deixa dicas de como o fazer em segurança:

Por uma vez, o tamanho é importante: Quando se trata da segurança nos aeroportos, os grandes dildos e vibradores podem por vezes ser confundidos com objetos perigosos. É aconselhável escolher brinquedos compactos e discretos

Pesquisar regulamentos: Alguns países não autorizam brinquedos sexuais. Verifique as regras do seu destino para evitar problemas quando chegar.

Retirar as pilhas: Os vibradores a pilhas podem ser transportados com toda a segurança na bagagem de mão ou na bagagem de porão. No entanto, é essencial que o botão de ligar/desligar esteja premido de forma segura e que as pilhas sejam retiradas.

Recarregável por USB: Os brinquedos recarregáveis por USB poupam-lhe a necessidade de transportar pilhas extra, mas não se esqueça de levar o carregador.

Utilizar uma bolsa de transporte: Coloque o seu brinquedo em segurança na mala de mão dentro de uma bolsa de transporte de forma a protegê-lo de influências externas.

PASSATEMPO

Agora que leu as dicas deixadas pela Satisfyer, habilite-se a participar no passatempo com a oferta de três unidades do Satisfyer Pixie Dust, a mais recente adição à gama de vibradores Satisfyer Double Air Pulse Vibration. Este prático vibrador lay-on estimula o clitóris com ondas de pressão sem contacto ou vibrações intensas. Com 12 programas de vibração. A superfície do Satisfyer Pixie Dust é feita de silicone macio.

Para se habilitar ao passatempo basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 13 de agosto, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.