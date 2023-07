Em plena época da Lei Seca, em 1923, Francis Berry e Hugh Rudd decidiram lançar o “melhor whisky do mundo”. Assim nasceu o Cutty Sark Blended Scotch Whisky. Para celebrar o centenário, a Cutty Sark lançou a campanha “Never Ending Adventure”, uma viagem ao longo da história da marca, com destaque para o seu “gosto inimitável”, o seu perfil “icónico, aventureiro, pioneiro, explorador e vibrante” e para o facto de ter “nascido para ser misturado”, ao remeter para a sua ligação estreita com o mundo dos cocktails e mixologia.

Também nós queremos celebrar o centenário deste whisky escocês com a oferta de 10 kits com a assinatura Cutty Sark.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos dez kits constituídos por uma garrafa de Cutty Sark Original + uma almofada insuflável de praia + um totebag Cutty Sark, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

