Quem passar pelo Centro Comercial Alma Shopping, durante o mês de dezembro, encontra uma Ilha de Natal na Praça Central, uma decoração por todo o edifício inspirada na temática de Presentes e Balões de Ar quente, vários Selfie Spots temáticos Lucky Christmas e um Pai Natal robot sobre rodas!

A Ilha de Natal é o ponto central, ostentando uma árvore com 12 metros de altura, tendo na sua base um túnel, podendo assim passar-se por dentro da árvore. Fica um cenário especialmente diferente e giro para as selfie Natalícias.

Uma das atividades da ilha de natal está no posto dos Correios, acompanhados por uma duende é possível criar um Postal de Natal Digital personalizado e enviá-lo por email. Ainda na Ilha de Natal há um Selfie Spot com Presentes e Ursos de Peluche, que permite aos visitantes fazer fotos inesquecíveis.

Postal de Natal Digital créditos: AlmaShopping

A grande inovação deste ano e para grande surpresa dos mais pequeninos e dos adultos, o Alma Shopping apresenta este ano um Pai Natal totalmente inovador e moderno.

Um Pai Natal robot formato todo o terreno, que é um ecrã com rodas que anda por todos os pisos do Centro Comercial, a conversar com os visitantes em formato de videochamada. Uma forma segura de manter a magia do Natal e de criar bons momentos a todos que por ali passam.

Para os vários Selfie Spots espalhados pelo centro comercial e sendo esta época tipicamente para oferecer presentes, o Alma Shopping desenvolveu um jogo para entreter e animar todos nesta quadra tão especial.

A partir do dia 1 de dezembro poderá participar na Caça ao Presente de Natal – “Lucky Christmas”. Esta caça ao presente decorre tanto nos Selfie Spots, como pelas lojas, onde se irão ler os QR Codes, acumulando dessa forma pontos que podem ser trocados por cartões presente no Balcão de Informações (limitado ao stock de cartões existente).

Saiba mais como participar e regulamento na página do centro.