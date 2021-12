Aos que ainda não planearam o Natal e estão à procura de uma escapada cheia de espaço ao ar livre, diversão para os mais pequenos e tudo isso em segurança, o pacote de Natal no Dolce by Wyndham CampoReal Lisboa, em Torres Vedras, pode ser a solução que procura.

O pacote de Natal inclui uma noite de alojamento, pequeno-almoço buffet, jantar buffet de consoada com bebidas incluídas, ceia de Natal e acesso à animação infantil "Dolce Aldeia Natal".

A aldeia possui um Espaço do Pai Natal, com vários ateliers a decorrer durante todo o dia. Há um Espaço Gaming, o Jardim de Natal com jogos infantis, legos, pinturas faciais e piscinas de bolas, serão realizadas gincanas com jogos tradicionais, além do carrossel para animar os mais pequenos.

créditos: Dolce by Wyndham Camporeal Lisboa

E atenção aos pais – podem deixar os seus presentes na receção, descansados, que o Pai Natal lá estará para entregar e encantar os mais novos.

Celebrar o Natal no Dolce CampoReal significa passar tempo de qualidade com quem importa, sem o típico stresse que esta altura do ano também traz consigo.

Com 151 quartos e suites bem equipados – incluindo os novos e espaçosos Family Rooms –, três restaurantes, um spa, piscina interior e um ginásio, o Dolce by Wyndham CampoReal faz jus às suas cinco estrelas e permite distanciarmo-nos o suficiente da cidade, quer seja para uma escapadela de feriado ou fim de semana ou para uma estadia mais prolongada para finalmente descansar do ano que passou.