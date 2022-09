Os três dias dedicados à fotografia no Octant Ponta Delgada, contam com uma série de atividades para os participantes usufruírem do melhor que a ilha tem para oferecer. Para inaugurar este Photo Weekend, no dia 16, pelas 20h00, será servido um cocktail de boas-vindas na unidade hoteleira. O primeiro dia terminará com uma apresentação sobre o trabalho de Daniel Rodrigues, fotografo embaixador, e Arlindo Camacho, fotógrafo convidado desde evento. Neste primeiro dia a entrada é livre e gratuita.

No dia 17, segundo dia do programa, os participantes do workshop vão poder testar os equipamentos da Fujifilm e da Colorfoto (parceiras da iniciativa), seguido de uma visita fotográfica a locais emblemáticos da ilha de São Miguel que serão observados e captados através das lentes das máquinas fotográficas. O final de dia será dedicado à zona das Furnas com a passagem pela Lagoa das Furnas e a piscina termal do Octant Furnas. Mas o dia não terminará sem o tradicional jantar de Cozido das Furnas e uma visita às Caldeiras do Milho.

Para o terceiro e último dia, o tour fotográfico continua e leva os curiosos e amantes de fotografia à Cratera das Sete Cidades, ao Miradouro da Vista do Rei, passando pela Vila das Sete Cidades, com destino a um almoço piquenique em local a desvendar. A tarde será passada na Quinta do Agricultor, e ao final do dia um cocktail servido no terraço do Octant Ponta Delgada irá encerrar este Photo Weekend.