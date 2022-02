Cinco das figuras do mundo do espetáculo com mais reconhecimento irromperam pelo palco sob a forma de peças LEGO pela primeira vez, com o set LEGO BrickHeadz Spice Girls Tribute.

Isto acontece pela primeira vez no mundo, já que nenhuma pessoa de carne e osso foi até agora imortalizada no estilo LEGO BrickHeadz.

Como comemoração do novo set, Rankin, fotógrafo de renome mundial, deu vida à versão LEGO da banda, com a recriação de imagens captadas em estúdio, que as tornaram tão reconhecíveis no mundo inteiro, desta feita, com a apresentação do quinteto LEGO BrickHeadz.

Em 1996, Emma, Geri, Mel B, Melanie C e Victoria aparecem de rompante na cena musical britânica antes de arrasarem mundo fora com êxitos como Wannabe, Two Become One, Viva Forever e Spice Up Your Life. A banda pode agora ser construída com peças LEGO, o que permite aos fãs espalhar um pouco de People Power pela casa.

LEGO BrickHeadz Spice Girls Tribute créditos: LEGO

Equipado com miniaturas das Spice Girls e microfones

O novo set LEGO BrickHeadz vem com versões em miniatura de cada Spice Girl, equipado com microfones e suportes. Os fãs podem, pela primeira vez, sentir aquele “clique” agradável quando duas peças se tornam uma.

Cada pormenor que deu às artistas aquele estilo icónico foi fielmente captado com estas peças, do corte de cabelo à indumentária. Encontrará novas peças LEGO com padrão de leopardo, para o look que não passa despercebido de Mel B, o fato de treino de Melanie C e o famoso vestido cor-de-rosa-bebé de Emma. E vamos encontrar Victoria de vestido preto, a sua imagem de marca.

Naturalmente, o set não estaria completo sem o vestido de Geri, com a Union Jack. Os designers recriaram, com rigor, o famoso vestido, que se tornou um símbolo duradouro da Cool Britannia e foi notícia em todo o mundo depois da atuação, com Who Do You Think You Are, nos Brit Awards, há 25 anos.

LEGO BrickHeadz Spice Girls Tribute créditos: LEGO

O designer da LEGO Daniel Squirrell comentou: «Esta foi a primeira vez que criámos uma banda musical sob a forma de BrickHeadz, e aquilo que queríamos mesmo, mesmo, era captar a essência e o lado nostálgico das Spice Girls, através da sua aparência icónica. Estou muito satisfeito com o set e espero que os fãs também.»

O set LEGO BrickHeadz Spice Girls estará disponível nas lojas LEGO e em Lego.com/Spice-Girls a 1 de março de 2022.

Mas se for mesmo mesmo fã e quiser um set autografado, só tem de se inscrever, a partir de 1 de março, no sorteio a acontecer na página LEGO VIP.