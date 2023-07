As “Saltwater Sessions” no Immerso arrancam a 9 de agosto, sempre à quarta-feira. Na primeira sessão, o filme exibido na tela montada no deck da piscina — e que pode ser visionado nas espreguiçadeiras, nas cadeiras ou nos cadeirões do espaço — será “Havana Livre”. A película conta com a apresentação de Tiago Pires, curador desta iniciativa a meias com Júlio Adler.

Em todas as exibições, haverá snacks especiais (de 9 a 20 euros), criados a partir da história ou do local onde a ação de cada filme decorre. Na noite de estreia, os sabores cubanos serão protagonistas, inspirados pelo filme de 2021 de Corey McLean. A projeção começa às 21h00 e a entrada é livre, devendo ser feita diretamente pela piscina.

Em cartaz estarão ainda “Girls Can’t Surf” (16 de agosto), “African Territory” (23 de agosto), “The Church of the Open Sky” (30 de agosto), “Bella Vitta” (6 de setembro, com pratos italianos a acompanhar), Surfers: “The Movie” (13 de setembro), “Bunker 77” (20 de setembro, com um jantar havaiano) e “Surfwise” (27 de setembro). A equipa do hotel prevê manter as “Saltwater Sessions” nos meses de outubro e novembro.

Os interessados podem fazer as suas reservas através do telefone 261 104 420.