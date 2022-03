Não tem quintal ou jardim, mas deseja muito ter uma horta? Tendo como exemplo os condomínios que administra, a Loja do Condomínio assegura que a solução é fácil: só precisa de um cantinho na varanda ou na sua própria cozinha, para se tornar um agricultor de sucesso.

Até porque uma horta caseira ajuda a alterar os hábitos alimentares, já que passamos a fazer refeições mais saudáveis, economizamos nas compras e até podemos melhorar o nosso bem-estar e o ambiente.

Numa varanda, ou mesmo dentro de casa junto a uma janela, podemos ver crescer salsa, coentros, tomates, alfaces, cenouras, rúcula e muitas outras variedades. Basta cultivar em vasos, floreiras ou sistemas verticais, dos mais simples aos mais complexos, utilizando estruturas pré feitas ou reciclando garrafas.

Existem no mercado várias soluções que ajudam a ter a sua horta em casa. Assim, através de saquinhos, potes ou blocos em cortiça, são já muitas as possibilidades para fazer um jardim vertical na sua cozinha ou varanda.

Na maior parte das vezes, os pacotes são vendidos com tudo incluído (substrato, bolas de argila, sementes biológicas e instruções) para que não tenha de se preocupar com mais compras ou com alguma eventual ‘falta de jeito’ para as plantas.

Algumas dicas para fazer a sua horta em casa

Escolher o local

Antes de tudo é preciso escolher o local que a horta ocupará. Uma janela, uma estante, uma varanda? O espaço tem de receber sol pelo menos 4 horas por dia, ser arejado e não ter muito vento. A luz é essencial para as plantas.

Preparar o solo

Escolher um bom substrato, de preferência orgânico e adequado ao que se pretende cultivar.

Onde e o que cultivar

Pode escolher simples vasos, floreiras ou estruturas verticais. Opte por ervas aromáticas ou hortícolas de pequenas dimensões, como alfaces, coentros ou tomates cereja. Se nunca cuidou de uma planta, o manjericão é uma ótima escolha.

Antes de colocar o substrato, deve encher o fundo do vaso com bolas de argila para ajudar na drenagem.

Quando regar

Verifique com o dedo se a terra está húmida e apenas deve regar se a terra estiver seca. Tenha em consideração que regar demais pode ser tão prejudicial como não regar.

Cuidados a ter

Se aparecerem folhas velhas, secas ou apodrecidas retire-as. Elas são a porta de entrada para o enfraquecimento da planta.

Postas estas sugestões, é vestir o avental e colocar, literalmente, as mãos na terra!

Fonte: Loja do Condomínio