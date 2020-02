Dividido em três sessões, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, entre as 10h00 e as 13h00, no final, os participantes terão oportunidade de confecionar uma refeição completa que será partilhada por todos.

No sábado, dia 15, a oficina de "Produção de Maquilhagem Natural" partilha dicas de biocoméstica que serão aplicadas na criação de um corretor, um blush, um rímel e um gloss.

Como matéria prima serão utilizados o pó de arroz, pó de seda, corantes minerais naturais e plantas que, não só respeitam a pele, como também oferecem excelentes resultados no que respeita à fixação e à cor.

Biocosmética créditos: Museu do Oriente

A correta combinação de cor, água e luz, para criar uma aguarela, é o que o ilustrador Pedro Salvador Mendes partilha no workshop "Pensar a Aguarela", que se realiza em duas sessões, nos dias 29 de fevereiro e 7 de Março.

Sendo uma técnica bastante volátil, a aguarela torna-se difícil de trabalhar, com resultados que podem ser frustrantes e desanimadores. O que se propõe nesta oficina é uma apresentação da aguarela no enquadramento histórico, uma introdução aos materiais necessários, uma breve introdução à cor e pequenas demonstrações, com exercícios de cor, água e luz.

O objectivo é que os participantes pintem imagens à sua escolha, aproveitando ao máximo a experiência.