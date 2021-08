Para preparar o regresso às aulas ou para planear as atividades em família torna-se crucial conhecer o calendário escolar. Assim, o Ministério da Educação já disponibilizou as datas do início e do término dos três períodos letivos e as suas respetivas interrupções.

O calendário segue o modelo habitual com três períodos de aulas e as habituais pausas letivas: Natal, Carnaval e Páscoa.

Períodos letivos

1.º Período

Início: entre 14 e 17 de setembro de 2021

Fim: 17 de dezembro de 2021

2.º Período

Início: 3 de janeiro de 2022

Fim: 5 de abril de 2022

3.º Período

Início: 19 de abril de 2022

Fim: 7 de junho de 2022 (para 9.º, 11.º e 12.º anos) | 15 de junho de 2022 (para 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos) | 30 de junho de 2022 (para pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico)

Pausas Letivas

1.ª Pausa (Férias de Natal)

Início: 20 de dezembro de 2021

Fim: 31 de dezembro de 2021

2.ª Pausa (férias de Carnaval)

Início: 28 de fevereiro de 2022

Fim: 2 de março de 2022

3.ª Pausa (férias da Páscoa)

Início: 6 de abril de 2022

Fim: 18 de abril de 2022

Final do ano (férias de verão)

8 de junho de 2022 (9.º, 11.º e 12.º anos)

16 de junho de 2022 (5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos)

1 de julho de 2022 (pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico)

Avaliações

Provas de aferição

Os alunos dos 2.º, 5.º e 8.º anos realizam as chamadas provas de aferição.

2.º Ano

Educação Artística e Educação Física - 2 a 11 de maio de 2022

Matemática e Estudo do Meio - 20 de junho de 2022

Português e Estudo do Meio - 15 de junho de 2022

5.º Ano

Matemática e Ciências Naturais – 3 de junho de 2022

Educação Visual e Educação Tecnológica – 17 a 27 de maio de 2022

8.º Ano

Português e Português Língua Segunda - 3 de junho de 2022

História e Geografia - 8 de junho de 2022

Educação Física - 17 a 27 de maio de 2022

O Despacho n.º 6726-A/2021 foi publicado no dia 8 de julho com toda a calendarização escolar dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, dos estabelecimentos particulares de ensino especial, bem como o calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário. Encontre mais informações aqui.