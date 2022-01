O ritmo acelerado de vida e a rotina diária levam as pessoas, muitas vezes, a reagir instintivamente, sem ter tempo ou disposição para ponderar se as suas atitudes conduzirão ao não ao resultado pretendido.

Por isso, a Loja do Condomínio deixa aqui cinco exemplos de atitudes frequentes que não trazem um resultado favorável à vida dentro do condomínio:

1. Não pagar a quota do condomínio como represália por desavença com vizinhos ou possível falha do administrador não resolve nenhum propósito.

A quota continua a ser devida e a acumular penalizações e juros que tenham sido deliberados para o atraso no pagamento das quotas do condomínio, pelo que essa atitude apenas terá como consequência o surgimento de custos acrescidos à divida para com o condomínio.

2. Recusar assinar a ata de uma assembleia porque não concorda com alguma deliberação não traz qualquer vantagem, já que a deliberação tomada por maioria válida é vinculativa para todos os condóminos.

3. Deixar que o condomínio seja uma responsabilidade dos vizinhos não resulta, porque todas as frações desse condomínio, incluindo a sua, perdem valor comercial num prédio decadente.

4. Dizer as verdades que os vizinhos ‘precisam ouvir’ em tom de zanga e de acusação também não apresenta qualquer mais-valia. O vizinho vai defender-se, atacando da forma mais feroz que conseguir.

Apresente os factos de forma educada e com calma, procurando perceber o lado do outro e ajudando a encontrar uma solução de compromisso.

5. Reclamar das decisões tomadas em assembleia quando não esteve presente na mesma, e nem se fez representar, também não apresenta benefícios. Isto porque é na assembleia que se discutem as soluções para o condomínio, servindo as reclamações desenquadradas e à posteriori apenas para desgastar as relações de vizinhança.

Assim, a vida equilibrada e saudável dentro do condomínio implica exatamente o mesmo que a ‘vida lá fora’: ponderar ou pedir os esclarecimentos adequados antes de agir, para que as ações praticadas não tenham o efeito contrário ao desejado.

Compreendido isto, que tal aproveitar este início de ano para se comprometer em fazer com que os dias dentro do condomínio sejam, na parte que lhe compete, mais sensatos, equilibrados e felizes?