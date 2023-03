A coleção inclui artigos como copos de vidro, louça para refeição, detalhes de decoração e têxteis, que estarão disponíveis nas lojas IKEA de Loures, Alfragide, Matosinhos e Loulé, e online, a partir de abril.

ÖMSESIDIG que significa "mútuo" em sueco, é uma coleção limitada de 30 produtos, onde podemos encontrar referências do México, Chile e Colômbia.

“Tínhamos curiosidade em saber o que aconteceria quando diferentes tradições culturais, artesanato e expressões artísticas se misturassem com o cenário vanguardista do design, moda, alimentação, arquitetura e arte. O resultado é uma coleção vibrante que celebra os diversos talentos das nossas equipas, onde cada criativo traz a sua própria perspetiva e abordagem rica do seu design”, diz Friso Wiersma, designer da IKEA Suécia, em comunicado.

A coleção é uma ode aos convívios e inclui almofadas, taças, pratos, artigos decorativos, um banco, têxteis, louça, entre outros. Inclui, também, duas versões únicas diferentes do FRAKTA, o tradicional saco azul da marca.

"A minha inspiração vem de preparações, música, e decorações fortemente ligadas às tradições mexicanas com que cresci, que tornam cada encontro único. Esta colaboração permitiu-me explorar essa ligação e desenvolver desenhos que poderiam evocar esses momentos animados, desde mesas onde não faltam limas, até aos pedaços de pinhatas coloridas deixadas depois de uma festa", explica Liliana Ovalle, designer de produtos do México.

As peças desta coleção custam entre 3 e 45 euros.