O Almada Forum prepara-se para surpreender, todos os seus visitantes este Natal. O centro comercial vai oferecer um total de 100.000€ em cartão, distribuídos por 20 prémios no valor de 5.000€.

Por cada 50€ (acumuláveis) em compras efetuadas no Almada Forum, de 13 de novembro a 6 de janeiro, o participante terá apenas de passar pelo Balcão de Informações ou pelo Balcão do Concurso, apresentar os seus talões de compra e é-lhe entregue um código de participação que lhe dará a possibilidade de ser um dos vencedores do Concurso “Este Natal o Almada Forum Oferece 100.000€ em cartão”.

Serão válidos talões de compras efetuadas nas lojas do centro comercial, que conta com um leque variado de opções no segmento moda, decoração, desporto, gaming, tecnologia, cuidados de saúde e bem-estar e muito mais.

Esta iniciativa surge como forma de «premiar todos os visitantes que durante este último ano e meio estiveram sempre connosco e consideraram o Almada Forum local de eleição para todas as suas compras. Esta será também uma forma de celebrar o regresso a uma época natalícia que esperamos mais próxima do que sempre conhecemos, trazendo de volta alguma da magia em torno do momento único das compras de Natal», refere Generoso Mateus, Diretor do Almada Forum.