1. Mission to Escape do Harry Potter (ArrábidaShopping)

O centro comercial tornou-se não só no primeiro do norte com uma Escape Room, como ainda recebeu aquela que é a primeira Escape Room baseada nos dois filmes “Harry Potter - Wizard School” nesta zona do país. O espaço está localizado no Piso 2 do ArrábidaShopping, junto aos cinemas, e promete surpreender com sessões de 60 minutos, que podem incluir duas a seis pessoas. No caso dos menores de 14 anos, é necessário o acompanhamento de um adulto. O preço é de 15€ por participante, sendo gratuito para crianças até aos cinco anos.

2. Taste Azores (NorteShopping)

Até segunda-feira, dia 1 de maio, os visitantes do NorteShopping são convidados a participar em várias atividades e a ter verdadeiras experiências açorianas. O evento conta com a presença de diversas empresas regionais que trazem ao NorteShopping os sabores e as tradições açorianas. A iniciativa “Taste Azores” é de entrada livre e está nas praças centrais, no Piso 0, com muitas surpresas para os visitantes do centro.

3. Hospital da Bonecada (Centro Colombo)

Até 1 de maio, a Praça Central do Centro Colombo volta a transformar-se num hospital faz de conta com o objetivo de ajudar a eliminar a síndrome da bata branca nos mais pequenos. É neste espaço que as crianças devem explicar os sinais e sintomas do boneco que levam consigo e, em seguida, passam ao tratamento. Tudo começa na sala de triagem e o percurso leva-as até ao consultório médico, onde o médico pode prescrever xaropes, beijinhos e abracinhos — e ainda é explicado todo o material usado na consulta e os participantes são incentivados a experimentar.

4. Hip Market (Nova Arcada)

Até dia 8 de maio, Braga recebe a segunda edição do Hip Market, o popular mercado pop-up que reúne várias marcas nacionais. É no Piso 1 do Nova Arcada que os visitantes vão ter a oportunidade de conhecer as propostas das novas marcas.

5. Sweetspot Sessions (ViaCatarina)

A estreia do programa que traz ao Via Catarina os artistas que normalmente atuam nas ruas do Porto está marcada para esta sexta-feira, dia 28 de abril, às 20h00. O artista brasileiro, Galdino Gal, toca na Ribeira do Porto há quatro anos, e é em cima de um tapete que o cantor anima os passeios de quem visita a Ribeira com música popular brasileira. Os visitantes do ViaCatarina podem esperar um concerto intimista com um repertório variado de música brasileira.

6. Programa de Moda (CascaiShopping)

É possível agendar sessões de consultoria de imagem e de coloração pessoal com profissionais, nas quais os participantes podem descobrir, respetivamente, qual o estilo e peças que mais se adaptam ao seu corpo e qual é a paleta de cores que mais os favorece — ambos os serviços são gratuitos, mas carecem de marcação prévia no site do CascaiShopping.

7. Exposição “4 Estações” (Estação Viana)

A primeira exposição do ciclo de exposições “4 Estações” chega ao Estação Viana no dia 1 de maio. A mostra de fotografias vai estar patente junto à FNAC, no Piso 2 do centro comercial de Viana do Castelo. A primeira exposição decorre durante o mês de maio, é dedicada à primavera e capta a essência destes primeiros dias quentes.

8. Exposição de cartazes do 25 abril (MaiaShopping)

Tendo como mote a celebração dos 49 anos do 25 de abril, os alunos do Ensino Secundário da Escola Básica e Secundária de Ermesinde, desenvolveram um projeto composto por um mural tridimensional e uma mostra de cartazes que estarão em exposição no MaiaShopping, até 30 de abril. A exposição é de acesso gratuito a todos os visitantes do Centro.

9. Fashion Days (MadeiraShopping)

Até sábado, dia 30 de abril, é a última oportunidade para assistir à exposição desta edição dos Fashion Days. Os visitantes do Centro podem inspirar-se nos looks para os dias mais quentes que vão estar expostos no MadeiraShopping – todas as semanas há novas sugestões para ver.

10. Exposição “Por Entre Ruas e Canadas” (Parque Atlântico)

Com o objetivo de sensibilizar os visitantes do centro para o lixo que existe na orla marítima da zona de Rabo de Peixe, algumas crianças desta vila construíram várias peças que estão espalhadas por diversos espaços da ilha, ente eles o Parque Atlântico. No Piso 0 do centro comercial estão duas peças construídas a partir de lixo recolhido na orla marítima da zona de Rabo de Peixe. “Âncoras e Presenças” e o “Papalixo” são as duas obras construídas por alunos da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe que vão sensibilizar os visitantes do Parque Atlântico para a quantidade de lixo que existe no mar.