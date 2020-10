Nem todas as opções decorativas são as melhores, ainda que algumas pareçam inofensivas. Descubra quais são os erros mais comuns e veja as recomendações e os avisos que o vão ajudar a criar uma casa digna de aparecer nas páginas de uma revista.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram