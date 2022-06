Os Santos Populares estão aí. Faça a festa em sua casa

O mês de junho é um dos meses preferidos de muitos portugueses. De norte a sul do país, é tempo de celebrar os Santos Populares e a festa normalmente feita na rua, também pode ser em sua casa.

Este é um mês de muita cor, alegria, música, sardinhas no pão e manjericos na mão.

E como num bom arraial, seja em casa ou na rua, nunca pode faltar, boa comida, boa música e bom ambiente, não se pode também esquecer de ter uma decoração alinhada com toda essa animação.

Se vai receber a sua família e os amigos em casa e quer preparar uma decoração especial para os santos populares, está na hora de começar a pensar no assunto.

Deixamos aqui algumas sugestões de decoração para que a sua noite de santos seja memorável. Siga toda estas propostas em hôma Happy Home Living.

É hora de festejar: decorar nos Santos Populares

A noite dos Santos Populares é sempre um bom pretexto para festejar, divertir-se e receber os seus amigos e familiares em casa. Mas para isso, deve preparar um ambiente a rigor, de preferência no exterior de sua casa.

Devido à importância desta tradição anual, a decoração das festas dos santos populares é, naturalmente, um aspeto que não deve ser descurado. A decoração destas festas permite incutir nas pessoas um espírito festivo e, ao mesmo tempo, conferir ao espaço uma imagem de muita animação e diversão.

Comece por escolher uma zona do seu exterior onde possa colocar uma mesa comprida ou várias mesas mais pequenas, opte por cadeiras rebatíveis de fácil transporte e montagem e selecione também um espaço para a zona do churrasco e outra para a zona de dança.

créditos: hôma

Para demarcar a zona de dança das outras áreas, utilize um tapete divertido e crie uma “pista” improvisada para que todos possam dançar.

Escolha almofadas decorativas coloridas para usar como coxins nas cadeiras e tem o ambiente principal pronto para começar a decorar com todo o pormenor.

créditos: hôma

Com alguns elementos decorativos, estes espaços ganham vida e ficam perfeitos para receber os dias e as noites mais quentes nestas festas de verão.

Decore a mesa à altura da ocasião

A mesa é um dos principais locais a decorar e deve focar-se neste elemento para que seja impossível que ela passe despercebida.

Decore a mesa de jantar, criando um ambiente de um verdadeiro arraial, onde o que nunca pode faltar é muita cor.

créditos: hôma

Para que tudo esteja em sintonia, poderá colocar uma toalha estampada com flores ou uma toalha de xadrez encarnada ou azul e respetivos guardanapos, loiça de cerâmica rústica ou em barro, copos coloridos e talheres com cabo de madeira.

créditos: hôma

Utilize pratos de servir em forma de peixe, relembrando a sardinha assada, presença obrigatória nas festas dos santos populares e nos convívios com a família e amigos nesta época.

Com uma tábua para colocar o pão e alguns suportes para velas, de vários géneros e dimensões, tem os elementos perfeitos para criar um ambiente festivo e mais tradicional.

créditos: hôma

Ao decorar a sua mesa para os santos populares, aproveite ainda para colocar alguns detalhes divertidos como um marcador diferente para cada um dos convidados, argolas de guardanapo originais e outros elementos de centro de mesa como vasos de zinco com flores.

créditos: hôma

Qualquer uma destas opções poderá ser utilizada não só para a altura dos arraiais como para decorar outros jantares festivos que possa fazer em casa.

Iluminação para um arraial especial

Num evento que por norma acontece à noite e no exterior, será essencial preparar uma iluminação adequada e que mantenha o espírito da festa.

Recriando um ambiente de arraial, as grinaldas de luzes penduradas por todo o espaço são imprescindíveis. Nessa mesma grinalda poderá ainda pendurar outros elementos coloridos que tragam um ar mais tradicional e popular à festa.

créditos: hôma

Espalhe ainda alguns globos de papel colorido com fitas de cor penduradas a lembrar as tradicionais lanternas de papel. Esta é uma excelente forma de recriar o ambiente dos santos populares e iluminar o espaço de uma forma divertida.

créditos: hôma

Na mesa ou noutros recantos do jardim, utilize lanternas de vários tamanhos para criar um ambiente ainda mais acolhedor e intimista.

Pormenores de decoração

Ao decorar o seu espaço exterior para os santos populares, aproveite para colocar alguns detalhes originais alusivos ao tema.

O espírito dos Santos Populares também vive dos balões, das bandeirolas, das luzinhas coloridas, das grinaldas, das lanternas, das fitas, dos manjericos e dos martelinhos.

créditos: hôma

O manjerico tem uma enorme tradição nas festas populares e, apesar da planta em si ter um simbolismo especial, em particular na festa de Santo António, os manjericos de papel são também muito utilizados para efeitos decorativos.

Existem diversos elementos disponíveis para a decoração de uma festa popular de acordo com a tradição, mas os manjericos de papel são elementos decorativos essenciais devido à sua íntima ligação a este tipo de festas. Devido a todo o historial associado ao mesmo, além do efeito decorativo proporcionado, ajudam também a lembrar as pessoas da época festiva em que se encontram e, por conseguinte, a criar um ambiente saudável, animado e divertido como já é habitual nas festas populares.

A imagem das sardinhas é outro dos grandes símbolos que associamos a este tipo de festa. Podem ser em cerâmica ou feitas por si e utilizadas na mesa para marcar os lugares ou simplesmente colocadas por cima do guardanapo para trazer ainda mais cor e originalidade.

Um espaço florido

Para além do tradicional manjerico, a presença de outras flores e plantas é essencial para recriar este ambiente festivo. Seja em vasos, jarras nos centros de mesa ou em floreiras nos parapeitos das janelas, o importante é decorar a casa com muitas flores, um dos incontornáveis elementos nestes dias de festa.

créditos: hôma

Espalhe flores por todo o espaço e traga mais cor e vida a todo o ambiente.

Não deixe de comemorar a magia dos Santos Populares em casa. Inspire-se em todas estas ideias disponíveis em hôma Happy Home Living e celebre os Santos Populares com muita alegria, diversão e uma decoração típica de arraial.

Bons Santos!