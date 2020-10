Por muito cliché que seja, existem alguns detalhes, serviços e momentos que nunca passam de moda nos casamentos.

Desde o corte do bolo e brinde dos noivos à decoração das mesas, passando pela distribuição dos lugares, todos estes momentos tornaram-se indispensaveis em praticamente todos os enlaces.

Se vai casar e ainda tem dúvidas sobre o que deve manter no dia da cerimónia, dê uma vista de olhos nas seguintes dicas.

Criar Hashtags

Embora seja um detalhe mais moderno, a verdade é que as hasthags são fundamentais para usar neste dia especial, até porque as redes sociais fazem cada vez mais parte da vida de todos. Esta é uma forma de os noivos conseguirem juntar todas as suas fotos e as dos convidados na Internet e terem facilidade em perceber o que acharam da cerimónia.

Ter um photocall

Indispensáveis para registar os melhores momentos, os photocall podem ser decorados da forma que quiser e de acordo com o tipo de casamento: sejam para as vossas fotos com os convidados ou até mesmo para algo mais divertido, como as fotos à noite. Aqui pode juntar acessórios, como placas com mensagens, chapéus ou até mesmo os típicos bigodes e deixar os seus convidados divertirem-se durante a festa. Aproveite e junte-se a eles. Nada melhor do que ter um álbum de recordações cheio de momentos especiais e divertidos.

Sinalizar as mesas

A sinalização das mesas é algo obrigatório em todos os casamentos e, por isso, cabe-lhe a si encontrar a forma mais original e criativa para o fazer. Desde placas, quadros ou até mesmo objetos de decoração, o mais importante é que representem algo importante para si e que deixe os seus convidados de boca aberta.

Apostar em jogos

Opte por manter os seus convidados entretidos com alguns jogos divertidos, onde pode questionar o que eles sabem sobre si e sobre o noivo e oferecer um presente ao vencedor. Os casamentos que contam com este tipo de jogos, acabam sempre por ser mais originais e cativar os convidados, que adoram participar.

Ter uma boa playlist

O copo de água é perfeito para inaugurar a pista de dança: agora que os convidados já estão de barriga cheia, nada melhor do que dar um pé de dança. Opte por músicas atuais ou até mesmo aquelas que ouviam quando eram mais pequenos, criando momentos de nostalgia enquanto todos se divertem e, por momentos, voltam atrás no tempo. Lembre-se que apesar de pensar nos outros, é importante que não se esquecem de vocês, por isso escolham as vossas músicas preferidas para os momentos especiais, como é o caso da entrada no espaço onde vai decorrer a festa, o corte do bolo e a primeira dança.

Investir num bom catering

Agora que já dançaram, está na altura de surpreender os seus convidados com alguns snacks para que possam ir picando no meio da diversão. Doces ou salgados, o importante é que não deixe ninguém de estômago vazio, até porque a noite quer-se bastante longa.

Introduzir tule na decoração

Por muito original que seja, existe algo que, de certeza, não vai dispensar no seu dia especial, o tule. Quer o utilize no vestido ou prefira tê-lo na decoração das mesas ou cadeiras, este é um tecido que ninguém consegue deixar de fora da cerimónia.