Enterrar meia cebola junto ao rosal é a solução? Saiba como pode conservar as rosas por mais tempo

Enterrar alhos ou cebolas junto ao rosal prolonga a floração das plantas? Este é um dos mitos que existem em torno do cultivo desta planta. "Como posso conservar por mais tempo as rosas no rosal? É verdade que, enterrando meia cebola junto ao rosal, as flores cheiram melhor?", questiona Francisco Garcia, um jardineiro amador de Sesimbra. Afinal, o segredo é outro e muito mais fácil e rápido de implementar no seu roseiral.

Para conservar as rosas por mais tempo, o segredo está na água! Com espécies fragrantes como alhos, cebolas ou raízes de gengibre, as flores podem ter odor mais intenso, mas não forçosamente melhor. De qualquer modo, existem variedades de rosas que não cheiram a nada e não mudam essa condição com as cebolas enterradas. Para conservar por mais tempo as rosas nas plantas, assegure-se que não lhes falta água.

Para durarem, posteriormente, mais tempo na jarra, utilize bactericida ou coloque uma aspirina na água, recomendam ainda muitos jardineiros profissionais. No jardim, o cultivo de plantas companheiras, como muitos também lhes chamam, é uma forma de potenciar o seu desenvolvimento de uma forma mais saudável. Os alhos, as cebolas e o gengibre são algumas das variedades botânicas que deve considerar para o conseguir.