De acordo com a personalidade de cada signo, faça o teste e descubra com quem pode ser mais feliz!

Para cada uma das seguintes questões, escolha a hipótese que mais se adequa a si e tome nota num papel da opção que escolheu. No final, confira os resultados!

1. É sábado e você não tem nada para fazer. Prefere que o seu parceiro (ou um amigo):

a) O convide para ir a uma exposição de pintura, à apresentação de um livro ou a uma tertúlia.

b) O desafie para ir fazer rappel.

c) Lhe faça um bolo e se sente consigo toda a tarde no sofá a por as séries em dia.

d) Vá passear consigo à beira do rio.

e) Lhe diga para estar pronto em 5 minutos e o leve para um sítio surpresa.

f) O convide para um jantar num dos sítios mais famosos do momento, seguido por uma noite até às tantas numa pista de dança.

2. No seu aniversário, espera que o seu parceiro ou os seus amigos:

a) Lhe preparem uma festa surpresa, com todas as pessoas de quem você gosta.

b) Lhe ofereçam inúmeros presentes, especialmente roupas de marca e o telemóvel mais recente do mercado.

c) O levem para um lugar que é muito especial para si, e lhe preparem uma celebração a dois (ou intimista).

d) Estejam consigo e com a sua família à volta de uma mesa farta, como fazem todos os anos.

e) Façam uma viagem consigo, ou uma experiência radical que nunca esquecerá.

f) Não façam muito alarido sobre o assunto, pois você também não lhe liga nenhuma.

3. Quando se desentende com o seu parceiro ou com os seus amigos, gosta que:

a) Discutam os pontos de vista de um e de outro até à exaustão, na verdade estas disputas até o estimulam.

b) Esqueça o assunto e lhe dê um grande abraço.

c) O deixe sozinho durante uma boa meia hora, você sabe que precisa de se acalmar para não dizer o que pensa e o que não pensa.

d) Lhe peçam desculpa e lhe dêem razão, mesmo quando lá no fundo você até sabe que não está certo...

e) Lhe demonstre através das suas ações e atitudes que está arrependido e lhe peça desculpa.

f) Digam uma piada que aligeira o ambiente entre vós, e ao fim de meia hora já nenhum dos dois se lembra do sucedido.

4. O que procura num parceiro ou nos seus amigos mais chegados?

a) Diversão, loucura, muuuuuuita ação. Alguém que o faça sentir-se vivo!

b) Compreensão, carinho, amor, muitos mimos e uma paciência infinita até para os seus piores dias.

c) Confiança, segurança, estabilidade. Alguém com quem possa sempre contar.

d) Inteligência, sentido crítico, opinião sobre tudo e mais alguma coisa. Alguém com quem dê gosto conversar!

e) Um companheiro de festas, sempre pronto para fazer uma noitada, para receber 20 amigos em sua casa, para programas inesperados...

f) Uma pessoa que está ao seu lado em todos os momentos, que o ajuda a construir uma casa, que lhe dá a mão quando se sente mais perdido...

5. A sua ideia de férias ideais inclui...

a) Uma viagem, claro! Para um lugar que seja o mais exótico possível!

b) Muitas coisas! Uns dias de praia, alguns passeios a cidades históricas, outros dias em casa sem fazer nada...

c) Estar com a família, voltar à terra natal e reencontrar todos os primos afastados com quem não está há um ano.

d) Não haver planos! Viver um dia de cada vez!

e) Calma, tranquilidade, descanso total, de preferência à beira-mar...

f) Um plano bem definido, uma casa alugada com meses de antecedência porque fica muito mais barato...

6. Foi promovido no seu trabalho. Chega a casa com a boa notícia, e espera que o seu parceiro ou os amigos chegados:

a) Saiam consigo para comemorar!

b) Façam uma grande festa, tão grande que... bom, talvez acabem todos no sofá com um copinho a mais...

c) Lhe dêem um grande abraço e o relembrem do seu valor e do quanto mereceu este reconhecimento.

d) O felicitem, mas também não é caso para mais do que isso.

e) Lhe preparem um jantar especial ou o levem ao vosso restaurante favorito para celebrar.

f) Lhe relembrem de todos os episódios que passou e que o fizeram alcançar esse lugar.

Tomou nota das suas respostas? Então agora faça as contas! Para cada resposta escolhida some o valor correspondente:

Questão 1: Questão 2: Questão 3: Questão 4: Questão 5: Questão 6: Resposta a) 6 1 6 2 2 5 Resposta b) 5 2 3 3 6 2 Resposta c) 4 3 1 4 1 3 Resposta d) 1 4 2 6 5 6 Resposta e) 3 5 4 5 3 1 Resposta f) 2 6 5 1 4 4

Que valor obteve?

6 - 10 valores - Você prefere a estabilidade, aquilo que conhece bem, a segurança e o romance. Dá muita importância à família e dá-se especialmente com pessoas de signo Touro, Virgem, Capricórnio, Escorpião ou Caranguejo.

11 - 14 valores - Ação, sensação, adrenalina, aventura, eis aquilo que mais lhe agrada na vida. Gosta do que é bom, é expansivo, comunicativo e generoso. Ninguém o entende tão bem como Leão, Sagitário, Carneiro, Gémeos e Aquário.

15 - 23 valores - O amor, o aconchego, o carinho, os mimos são aquilo que para si é mais importante. Por isso, sente-se melhor com pessoas que sejam compreensivas, que o oiçam e que encham o seu dia-a-dia com manifestações de amor. Caranguejo, Peixes, Escorpião, Balança, Touro são os seus melhores companheiros.

24 - 29 valores - Gosta da estabilidade, da tranquilidade, de descansar tranquilamente junto de quem mais ama e gosta que tudo decorra exatamente como você planeou. Virgem, Capricórnio, Touro, Escorpião e Caranguejo são quem melhor se dá consigo.

30 - 36 valores - Dá mais valor à parte intelectual, à partilha de ideias, ao estímulo mental. Gosta de pessoas descontraídas, mas que tenham opinião formada sobre vários assuntos, com quem dê gosto conversar e que saibam estimular a sua mente. Encontra bons parceiros em Gémeos, Aquário, Virgem, Balança e Capricórnio.