Dias depois da morte de Kelley Mack, atriz da série 'The Walking Dead', o seu representante conversou com a People e afirmou que todos ficaram "totalmente surpresos" com esta partida "inesperada".

"Não fazíamos ideia do rumo que isto tomou e foi muito inesperado", destacou o representante.

O TMZ foi o primeiro a avançar com estes novos detalhes, tendo referido também que Kelley até esteve a fazer testes para papéis no início de junho, mas de alguém com problemas de mobilidade, uma vez que a atriz estava numa cadeira de rodas.

Ainda segundo o TMZ, a artista estava a sentir-se melhor perante a batalha contra o cancro há alguns meses, mas tudo mudou rapidamente e começou a piorar pouco antes de morrer.

Uma fonte da família revelou que Kelley Mack tinha-se submetido a um tratamento no passado mês de fevereiro e teve depois uma "boa recuperação". No entanto, diz o TMZ ao citar a fonte, o cancro voltou de repente e espalhou-se pelo corpo nas suas últimas semanas de vida. O que levou a que tivesse "um fim rápido". Os últimos momentos de vida foram passados com a família e amigos.

A "celebração da sua vida", adianta a People, está marcada para o dia 16 de agosto no Ohio, EUA.

Kelley Mack morreu no dia 2 de agosto, aos 33 anos, vítima de um tumor que afeta o cérebro, conhecido como glioma.

A partida da atriz, que integrava o elenco da série 'The Walking Dead', foi comunicada através de uma publicação feita na sua página de Instagram. "É com profunda tristeza que anunciamos a morte da nossa querida Kelley. Uma luz tão brilhante e viva foi para o além, para onde todos nós, eventualmente, iremos", escreveram.

"A Kelley morreu em paz na noite de sábado, com a sua amorosa mãe Kristen e a tia Karen presentes. [...] Vai fazer muita falta e de uma forma tão profunda que as palavras não conseguem expressar", acrescentaram na altura.

Kelley Mack contou com 35 trabalhos no mundo da representação e 5 enquanto produtora durante a sua carreira. Era mais conhecida por ter interpretado Addy na 9.ª temporada de 'The Walking Dead' e pelo papel de Penelope Jacobs na 8.ª temporada de 'Chicago Med' e na série '9-1-1', da FOX. Também fez trabalhos de publicidade e dobragens.