Paizão, babado, provedor, protetor, indiferente, desesperado, amigo. Cada signo traz as suas próprias características, especialmente em momentos marcantes como a paternidade. Uns apegam-se mais, outros apaixonam-se de imediato; há ainda os que ficam com “cara de parvos” e aqueles que fingem não estar nem aí. Vamos aos pais de cada signo!

Carneiro

Imagina um pai brincalhão, meio “criança grande”, enérgico e criativo! Vai inventar brincadeiras a toda a hora, expressar a criança que ainda vive dentro dele — um paizão protetor e corajoso! Mas não tenhas dúvidas: quem manda é sempre ele.

Touro

O pai de Touro é o verdadeiro paizão! Babado e carinhoso, ele é só amor, dedicação e mimo. Adora pegar o bebé ao colo, encher de beijos, apertar, cheirar e amar com toda a alma. É provedor e previdente. A sua cria terá tudo o que deseja — e mais um pouco.

Gémeos

É o pai amigo, o mais cúmplice de todos, brincalhão, perspicaz e divertido. Vai buscar o filho à festa ou, quem sabe, ir com ele. Beberem juntos, trocar ideias, rir até às lágrimas. Um pai para todas as horas. Um eterno adolescente.

Caranguejo

É pai e mãe. Cuida, troca fraldas, acorda de madrugada, entra em pânico quando a criança adoece, cozinha, dá mimo, aconselha e não deixa faltar nada. Vai fazer aquela comidinha caseira, levar à escola e, de bónus, buscar de madrugada à discoteca.

Leão

O pai leonino é algo narcisista: quer um filho de quem se orgulhe, porque vê nele a sua obra-prima. Mas também é amoroso, protetor, afetuoso e provedor. Traz consigo a garra da leoa: cuida, protege e, se necessário, ruge para afastar qualquer ameaça. Mas não esquece de deixar claro: ele é o pai, tu és o(a) filho(a).

Virgem

Aquele pai certinho e organizado, que gosta de ter hora para tudo? É o virginiano. Vai ensinar ao filho o valor do trabalho, da rotina e da humildade. É um pai mais racional: vai ler histórias à noite antes de dormir, mas não é de muitos beijos e abraços. Demonstra amor com cuidado e presença prática.

Balança

O pai de Balança é um verdadeiro conselheiro, amigo leal, sempre ao lado do filho como um bom companheiro. Tem bom gosto, veste o filho com elegância e sensibilidade estética. Nem sempre é prático, mas estará lá com ternura. Dizer “não” não é o seu forte — quer mesmo é ser amado pela sua cria.

Escorpião

O pai escorpiano protege como ninguém. Vê o mundo como uma possível ameaça à sua cria. Intenso, dedicado, emocional. Mas também é controlador e, se necessário, sabe usar chantagens emocionais. É dramático, mas profundamente leal.

Sagitário

O pai sagitariano é o mais aventureiro e entusiasta de todos. Está sempre pronto para uma brincadeira ou para uma viagem inesperada. Trilhas, caminhadas, culturas diferentes — ele adora partilhar experiências. Mas as fraldas… deixa isso para os outros. Conecta-se melhor com os filhos quando crescem.

Capricórnio

É o pai consciente do seu papel de provedor e educador. Vai preparar o filho para o mundo com disciplina e estrutura. Tem valores sólidos, princípios bem definidos e será firme, mas justo. Nada faltará, mas o lugar de autoridade será sempre dele.

Aquário

O pai aquariano não gosta muito dos papéis tradicionais, por isso pode optar por ser o “melhor amigo”. É excêntrico, criativo, inteligente, mas não muito dado ao afeto físico. Vai ensinar ao filho o valor da liberdade — a dele, e a do filho também.

Peixes

O pai pisciano é emocionado, babado, sensível e presente. Está lá para tudo: reuniões escolares, festas de aniversário, espetáculos da escola. Chora com facilidade, ama incondicionalmente e não poupa nos mimos. Está sempre presente — na vida e no coração do filho.