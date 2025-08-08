Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, deu entrada no hospital no passado mês de maio depois de contrair sépsis - "que é uma resposta imunológica extrema a uma infeção, que pode levar à falência dos órgãos e até à morte". "É uma resposta tóxica e hiperativa do nosso corpo a uma infeção grave", pode ler-se no site da CUF.

Entretanto, esta quarta-feira, dia 6 de agosto, foi submetido a um transplante de fígado e no dia seguinte, quinta-feira, 7 de agosto, passou por um novo transplante de rim, planeado há um ano.

A revista Quem teve acesso ao comunicado do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Brasil, onde partilham informações sobre o estado de saúde de Faustão. Veja na íntegra:

"Fausto Silva está internado no Einstein Hospital Israelita desde o dia 21 de maio de 2025 devido a uma infeção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infecioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planeado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipa de transplante hepático do Einstein Hospital Israelita; Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Einstein Hospital Israelita; Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde do Einstein Hospital Israelita."

O apresentador brasileiro já tinha sido submetido a um transplante de coração, em 2023, e um transplante de rim, em 2024.

