4 maneiras de refrescar a casa nos dias mais quentes:

Os dias mais quentes vieram para ficar e manter a casa fresca pode ser um desafio nos próximos dias.

1. Mantenha as portas e janelas fechadas

Fechar portas e janelas, correr os estores ou usar toldos são soluções para manter a casa fresca.

Depois, à noite, abra duas janelas opostas para criar correntes de ar e refrescar o interior da casa. Ao arrefecer as paredes, a casa resiste melhor às elevadas temperaturas durante o dia.

2. Aposte nas flores e deixe entrar o verde

As jarras ou garrafas de vidro com bonitos arranjos florais de tons claros e alegres dão vida à sala durante o Verão. Se não tiver oportunidade de ter flores frescas regularmente opte por vasos de suculentas ou outras plantas viçosas.

Com as altas temperaturas, as plantas são ainda mais essenciais, pois contribuem para um visual colorido e leve, aproximam o morador da natureza e trazem conforto sensorial.

3. Entram os tecidos leves, saem as mantas

Guarde no armário as mantas de flanelas e mande os tapetes felpudos de férias, deixando o chão sem nada ou com carpetes com texturas mais leves. Aproveite para mudar a capa do sofá, se for caso disso, ou cubra-o com uma manta e almofadas de tons mais frescos.

4. Aposte no isolamento térmico

O isolamento térmico não funciona apenas no inverno, quando queremos manter o calor dentro de casa, mas aplica-se também ao verão para evitar que o calor entre em sua casa. Um bom isolamento térmico de portas e janelas é a regra fundamental para não deixar entrar temperaturas indesejadas em sua casa, sejam frias ou quentes.

