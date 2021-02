Podemos utilizar vários meios para potenciar, limpar e proteger a nossa energia.

Vamos então a isso!

Umbigo

O umbigo, a nossa primeira cicatriz, foi anteriormente o cordão umbilical e o canal que nos ligou ao outro.

Marcou uma interdependência.

Uma forma de receber alimento.

De estabelecer contacto.

Ainda hoje se diz que é através dele que recebemos parte da energia à nossa volta.

E tudo está ok, desde que a qualidade desta energia seja saudável.

Porém quando sentir que a energia de alguém a está a incomodar ou a mexer consigo, ou sabendo que vai estar num espaço (por exemplo centro comercial ou hospital) com muitas pessoas, experimente colocar uma compressa a tapar o seu umbigo.

Vai ver que se sentirá mais forte e mais centrado naquilo que pretende fazer.

Afinal... Mais vale prevenir!!!

Eucalipto

Sabia que o eucalipto auxilia no tratamento de problemas respiratórios por ser um excelente expectorante, mas ao ser defumado ajudar a aumentar a nossa vitalidade e energia, eleva o nosso estado de espirito e dizem antigas tradições que afasta tudo aquilo que de "menos bonito" pode andar ao nosso redor.

Use-o no banho (fazendo uma infusão prévia), queime algumas folhas numa taça ou coloque num difusor sob a forma de óleo.

Aproveite caso tenha esta árvore por perto e experimente.

Afinal...Mais vale prevenir!

Em Hamlet, Ofélia recomenda o irmão a usar Alecrim...

Confio na ancestralidade mesmo que seja vinda de uma história.

Aproveite estes dias para apanhar um pouco de alecrim (tão frequente à porta de nossas casas) e coloque um raminho dentro do livro que está a ler ou a estudar...

As propriedades desta planta activam a memória e o pensamento auxiliando na concentração e combatendo o cansaço mental .

Ocupe os seus dias com boas leituras!

Alexandra Ramos Duarte

Astrologia sem tabus

Consultas de astrologia on-line