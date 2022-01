1 a 7 de Janeiro

Regente 7

Este período governado pelo Número 7 representa o expoente máximo da energia de Janeiro, já que esta vibração governa também todo o mês.

É um momento intenso e pode ser bastante difícil de atravessar, sobretudo para aqueles que se encontrarem num padrão vibratório mais baixo ou mais denso (pensamentos negativos, medo que paralisa, incapacidade de pensar por si mesmo, caos mental, medo do futuro, mente bloqueada, indecisão, inconformismo, impaciência…).

É necessário sair desse lugar escuro e sombrio para poder atravessar esta vibração, que traz consigo lições de vida muito importantes, as quais, estão geralmente relacionadas com a fé (não num sentido religioso) e a capacidade em superar desafios aparentemente impossíveis de resolver, atravessar ou compreender.

Este é um tempo de deixar de lado a intelectualidade. Tentar resolver com a mente aquilo que precisa ser visto e filtrado pelas frequências do cardíaco, não só é pura perda de tempo, como é sinónimo de estagnação.

O convite é para rebuscar no mais íntimo de nós aqueles recursos interiores, ímpares (esses mesmos que agora te perpassaram o espírito), trazendo-os para a superfície e começar de facto a usá-los, com toda a determinação e confiança.

Será munido dessas ferramentas ou desses recursos internos que se poderá atravessar este deserto árido, onde não surgirão ajudas externas, apoios ou bengalas de qualquer espécie, pois este é um momento único. É “o” momento de fazermos sozinhos aquilo para que há muito nos temos vindo a preparar.

Se se deixar passar esta oportunidade, tão cedo poderá não surgir outra, o que seria lamentável, sobretudo para alguns de nós, que se encontram preparados para dar um salto de fé (ainda que duvidem da sua condição).

Por isso o apelo vem no sentido de se largar de uma vez essa postura, e assumir a responsabilidade pela própria vida – algo que irá ser enfatizado ao longo do ano, em diferentes níveis e situações, por vida do regente 6 que governa 2022.

É tempo de despir esse fatinho do “ainda não estou preparado/a”!

O tempo é AGORA!

O momento é AQUI!

Virar a energia do 7, do avesso, significa colocar a alma no lugar onde ela pertence, ou seja, no comando da vida e reconfigurar todos os padrões desajustados e desvirtuados.

Chega de protelar e inventar desculpas e justificações incoerentes e seguir naquela direcção – aquela que cada um até consegue antever, mas que por medo, vergonha, impaciência, egoísmo, orgulho, etc., não lhe dá jeito reconhecer!

Eva Veigas

Numeróloga Transpessoal