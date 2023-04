Abril é um mês muito especial, por causa da vibração 11 que está muito evidenciada, não só por ser o Número que rege o mês inteiro, mas também, porque ele surge reforçado em dois períodos específicos: o primeiro acontece entre 1 e 7 de Abril e o segundo, entre 15 e 21 de Abril.

Antes de falar do 11, é preciso entender que esta vibração é muito particular. Ela reúne em si mesma a força do Número 1, que se encontra dobrada ou repetida, e, por esta razão, se designa esta vibração de Número Mestre ou Dobrado.

As características do 1 - símbolo de início de qualquer empreendimento; momento que marca o arranque de uma nova etapa ou ciclo; e toda a energia de Fogo que é espoletada para começar ou recomeçar quaisquer projectos, estão dobradas, intensificadas, ampliadas, reforçadas.

O 1 é yang, é acção, é Fogo, é energia direccionada para um objectivo (nem sempre claro, pois por vezes a energia simplesmente segue o seu caminho, sem uma direcção pré-determinada). E este é um aspecto a realçar, principalmente para nós, humanos, que cada vez mais precisamos aprender a tomar decisões concertadas, a saber para onde queremos ir, o que queremos fazer, o que queremos colocar no mundo, com a intenção certa, mantendo o foco nos objectivos, etc.

Por vezes temos muito boas intenções, mas não temos foco e atenção suficiente (pelas mais variadas razões) para fazer o que precisa ser feito, e então, aquelas boas intenções, simplesmente, caem por terra. Não chegamos a concretizar nem a manifestar nada, por falta de suporte ou sustentação das ideias.

Neste caso o 1 representaria a direcção que a energia ou intenção leva, e o 2, que seria a soma de 1+1, simbolizaria a energia de sustentação, o cálice ou o recipiente que recebe o impulso, fruto da nossa vontade. Porém, essa vontade deve vir abraçada à Vontade Divina (Kether) para que a sustentação desse germe, desse grão, possa crescer e fortalecer-se até estar pronto para vir para a vida.

É muito importante entender bem todo este processo, para que os nossos desejos e empreendimentos cheguem a materializar-se e a dar frutos.

Acrescento ainda, que em relação ao Número 2, nos encontramos com o Elemento Água - Águas benditas onde é possível gerar vida, quer se trate de um filho ou de um projecto de qualquer natureza; que nos encontramos no plano das emoções e dos sentimentos; que aqui tem que haver paixão, mas também a paciência necessária para cuidar de qualquer projecto, a mesma que é usada para criar, amar e educar uma criança. Dá para entender que é uma vibração muito forte, não é verdade?

Posto isto, resta-nos exercitar um pouco a mente e os sentimentos e imaginar estas forças a dobrar, para compreendermos o poder que teremos à nossa disposição durante este mês, e que, ainda é reforçado nos períodos que referi logo no início desta reflexão numerológica, pois ambos são também regidos pelo 11.

O Número 11 propriamente dito, corresponde a um padrão de vibração muitíssimo elevada, que poucas pessoas conseguem captar e usar, já que é necessário um esforço da nossa própria vontade para o acompanhar, manter e sustentar, numa condição equilibrada e apropriada.

Trata-se de uma vibração exigente que pede nobreza de carácter, princípios e valores muito elevados e uma forma de ser e estar, imaculada, para poder usar esta energia para o Bem, para o avanço, para o progresso, para a libertação de preconceitos, dogmas e velhas leis, rígidas e obsoletas.

Quem trabalha com esta vibração assume um compromisso para toda a vida e caso quebre o contrato, sofrerá consequências muito dolorosas, pois a dor de uma consciência pesada por não ter feito bom uso da energia diante da oportunidade, não deixará de nos atormentar, até que reparemos o erro, na primeira oportunidade que surgir.

Geralmente as pessoas têm "momentos" 11, experimentam-no durante umas horas, uns dias, uns meses até, mas é bastante difícil encontrar quem a experimente a vida toda, e é natural, pois trata-se da vibração mais difícil de viver e de alcançar. Uma vez alcançada, a pessoa aprende a ser Mestre de si mesma e deixa de querer controlar a própria vida ou a dos outros, as coisas mundanas deixam de ter a importância que geralmente lhe é atribuída, e passam a ser vistas apenas como necessárias durante o tempo ou estadia nesta dimensão da forma.

A pessoa busca e recebe inspiração junto da Fonte Inesgotável da Criação e do Amor, e assim, as suas ideias e criações são únicas, originais, poderosas, complexas, mas simultaneamente acessíveis a todos. A pessoa fala a partir do coração unida a uma Mente poderosa, tendo um discurso limpo, claro e sem artifícios de espécie alguma.

Ela é o que é, e geralmente é amada por uns, e odiada por outros, por aquela mesma razão: por assumir a sua verdade e por não precisar de seguir ninguém. Pelo contrário, ela abre e trilha o seu próprio caminho, regra geral um caminho nunca antes pisado por ninguém. Ela é transparente, lúcida e compassiva. É generosa, firme e forte, sendo ao mesmo tempo sensível e amável para com todos.

Momentos jamais se repetem, mas um período idêntico a este só voltará a estar disponível para nós em Março de 2024. Por isso, vamos aproveitar ao máximo tudo o que pudermos para resgatar mais destas forças ocultas em nós, e puxá-las com vigor e amor para a superfície. Desse modo, poderemos doar-nos aos outros com total entrega e alegria.

Para além disto podemos ainda usufruir da maravilhosa vibração de Número 6, que estará a reger o período que vai desde o dia 22 até ao dia 30 de Abril.

O 6 domina a Beleza, a Estética, a Harmonia resultante do carinho e sensibilidade que colocamos quando cuidamos da família, quando embelezamos o lar, quando nos nutrimos de coisas boas (alimento para o corpo, para a mente e para o espírito). Também aqui poderemos usufruir de bastante inspiração para trazer e fazer tudo de forma mais presente e consciente.

As relações familiares estarão fortemente protegidas, mas onde houver quezílias, confrontos e zangas, os desequilíbrios também ficarão mais à superfície, muito mais visíveis, para que cada um possa sublimar as dores causadas pelas desavenças. Fica assim facilitada a oportunidade de observar a dor a partir de um grau de consciência mais elevado, mais orientado para a compreensão, a cura, o perdão e a harmonização das velhas feridas familiares.

Estas frequências de 6 trabalharão sob a energia deste novo mês lunar até ao dia 30 de Abril, momento em que o 6 dará lugar ao 3, que irá reger o período de 1 a 7 de Maio. Entretanto, a energia resultante de todo o movimento astrológico recente, incluindo esta Lua Nova, o Eclipse Solar, a entrada do Sol em Touro, etc. eclodirá com a Lua Cheia que acontecerá no próximo dia 5 de Maio.

Portanto, estes 15 dias são extraordinariamente importantes para nos reposicionarmos diante de nós mesmos e das nossas escolhas. Cuidemos das nossas sementes para que os frutos sejam de boa e elevada qualidade.

Finalmente, chamo a atenção para o dia 29 de Abril que será governado pelo Número 22. Um Número Mestre voltado para a realização de obras materiais de grande escala, para os trabalhos desenvolvidos por grandes equipas onde a cooperação e as dinâmicas de entreajuda são de valor acrescentado. Se estás envolvida num grande projecto à escala nacional ou global, aproveita muito bem este dia, pois poderás ter muito boas surpresas.

Eva Veigas