Para calcular o seu futuro amoroso precisa primeiro de saber qual é o seu Caminho de Vida. Para tal, tudo o que tem a fazer é somar o seu dia, mês e ano de nascimento, reduzindo o número obtido a um só digito.

Por exemplo, para alguém que nasceu a 26 de fevereiro de 1985:

2 + 6 + 2 + 1 + 9 + 8 + 5 = 33 = 3 + 3 = 6

Complete a informação sobre a sua personalidade calculando o seu Ascendente numerológico, que se obtém somando o dia e o mês do seu nascimento.

No mesmo exemplo: 2 + 6 + 2 = 8

Esta pessoa tem um destino amoroso 6 e um ascendente numerológico 8, pelo que também é influenciado pelo destino amoroso 8.

Destino amoroso 1

Quem nasceu sob esta influência procura ser o centro das atenções nos seus relacionamentos. Tende a assumir uma postura dominante, dando geralmente o primeiro passo e tomando as decisões que dizem respeito ao casal. Deve evitar comportamentos de superioridade e procurar ouvir mais os outros. Independente e individualista, nem sempre tem facilidade em comprometer-se, sendo movido pelos seus sentimentos e, sobretudo, pela paixão.

Mais compatível com: 3, 5, 6

Menos compatível com: 1, 7, 8

2021 favorece o compromisso, no seu caso. Um relacionamento pode tornar-se mais sério, sendo provável que tome a decisão de casar ou de assumir uma união de facto. Num relacionamento já existente, tenderá a haver maior harmonia e dedicação.

Destino amoroso 2

É uma pessoa muito afetuosa e dedicada ao romance, fazendo tudo o que está ao seu alcance para melhorar o dia-a-dia a dois. Apreciam a companhia do parceiro e não gostam de estar sós. Estão dispostos a fazer cedências e até mudar alguns aspetos da sua postura em prol da união e da harmonia. Oferecem segurança e estabilidade num relacionamento.

Mais compatível com: 4, 6, 8

Menos compatível com: 3, 5

Se enfrentou períodos mais conturbados no passado recente a dois, haverá em 2021 uma maior leveza e facilidade em resolver as situações, pois as relações decorrem num clima de maior harmonia. Se está só, estará mais predisposto a novas aventuras, e este ano pode trazer-lhe, até, um novo relacionamento.

Destino amoroso 3

Curiosos e divertidos, gostam de aprender mais sobre a vida em geral, e os seus relacionamentos são também alvo desta constante busca e aprendizagem. Adoram as novidades e podem optar por relacionamentos menos convencionais, desafiando as normas. Procuram aquilo que lhes proporciona felicidade e bem-estar, encarando as relações com otimismo e descontração.

Mais compatível com: 1, 5, 7

Menos compatível com: 2, 4

Em 2021 procure dinamizar a vida a dois de forma inteligente, recorrendo à sua imaginação para encontrar formas de combater a rotina e manter acesa a chama da paixão. Evite avançar rapidamente em relacionamentos recentes ou assumir compromissos, pois pode sofrer desilusões.

Destino amoroso 4

São mais focados nas questões práticas da vida, o que faz com que não se deixem arrastar facilmente pelos sentimentos nem pelos impulsos da paixão. Quando se apaixonam, preferem compromissos sérios e procuram oferecer segurança ao seu par e à sua família, a todos os níveis. Encaram o amor com responsabilidade, procurando sempre construir algo sólido.

Mais compatível com: 2, 7, 8

Menos compatível com: 3, 5, 9

2021 pode ser um ano um pouco complicado a este nível, pois o seu ego pode interferir de forma negativa num relacionamento já existente. Controle a tendência para querer impor a sua vontade ou para não prestar a devida atenção àquilo que o seu parceiro tem para lhe dizer. Um casamento realizado neste período pode ser bem-sucedido, mas terá primeiro de superar alguns obstáculos.

Destino amoroso 5

Este é o número da paixão. Aqueles que nascem sob esta influência são intensos e geralmente muito atraentes, pois possuem uma sensualidade que se evidencia de forma natural. Adoram as aventuras, o romance e a sensação de estarem apaixonados, mas detestam sentir-se presos. Procuram a liberdade e a partilha de sentimentos, embora tenham alguma dificuldade em fixar-se em relacionamentos tradicionais.

Mais compatível com: 1, 3, 7

Menos compatível com: 4, 8, 9

2021 é um ano auspicioso para a sua vida amorosa, já que os seus relacionamentos tendem a tornar-se mais fortes e mais saudáveis. Um casamento neste período estará abençoado. Se se divorciou recentemente, há boas probabilidades de encontrar um novo amor. Atenção, num relacionamento que tenha caído na rotina, a uma certa tendência para viver aventuras amorosas.

Destino amoroso 6

Quem nasceu sob esta influência precisa muito de ter harmonia nos seus relacionamentos, e predispõe-se a fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para ter relações tranquilas com os outros. Vocacionados para a vida em família, sentem-se realizados com a construção de um lar, dedicando muita atenção aos filhos. Procuram estabilidade e precisam de sentir-se seguros.

Mais compatível com: 1, 2, 8

Menos compatível com: 3, 7

Em 2021, apreciará ao máximo o amor e a vida familiar. A troca de presentes e a partilha de momentos memoráveis serão uma constante ao longo do ano. Se está só, poderá encontrar um novo amor, que se tornará num compromisso sólido e duradouro. Os momentos partilhados em viagem serão especialmente memoráveis e gratificantes.

Destino amoroso 7

Dedicados e carinhosos num relacionamento, podem ser um pouco reservados e, por isso, nem sempre é fácil chegar a eles. Procuram a união espiritual, e só se envolvem quando sentem afinidade mental e espiritual com a outra pessoa. Podem ser um pouco fechados e, até, optar por permanecer sozinhos por longos períodos.

Mais compatível com: 3, 5

Menos compatível com: 1, 8, 9

Em 2021, estará empenhado em dinamizar a vida a dois, surpreendendo o seu par com ideias e propostas inesperadas. Os relacionamentos tendem a decorrer num clima de harmonia, desfrutando ambos da convivência a dois. Se não tem par, poderá iniciar um relacionamento neste ano. Uma relação que se encontrava num impasse pode ganhar agora um novo fulgor.

Destino amoroso 8

Estão empenhados na construção de algo sólido e duradouro e, por isso, também num relacionamento amoroso dão grande importância aos aspetos materiais da relação. Sentem-se atraídos por pessoas com algum poder e magnetismo, valorizando também a imagem, já que eles próprios se empenham em estar sempre no seu melhor.

Mais compatível com: 4, 6

Menos compatível com: 1, 3, 5, 7, 9

Se a sua vida amorosa tem andado pelas ruas da amargura, alegre-se, porque 2021 traz-lhe novos motivos para sorrir no que ao amor diz respeito. Pode receber uma proposta amorosa, mas avance com prudência. Num relacionamento já existente, conseguirá agora ter tempo para se dedicar mais ao romance e para se reaproximar do seu par, esclarecendo mal-entendidos que possam pairar entre ambos.

Destino amoroso 9

São muito dedicados e atenciosos quando se encontram num relacionamento, de tal modo que, por vezes, podem ser tomados (erradamente) como um dado adquirido. Não se poupam a sacrifícios por aqueles que amam e não viram costas, por mais difícil que uma situação se torne. Podem cair em ilusões com uma certa facilidade, tomando como amor aquilo que pode ser apenas interesse físico. Precisam de muito apoio e compreensão por parte do parceiro.

Mais compatível com: 2, 6, 9

Menos compatível com: 5, 7, 8

As relações familiares estão protegidas em 2021 e, no domínio amoroso, a tendência geral será para que haja harmonia a dois. Evite, no entanto, discussões causadas por assuntos financeiros. Num relacionamento recente, avance com prudência, pois pode sofrer desilusões.