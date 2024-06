Principal orientação: JAVALI

Principal desafio: RATO

O corajoso Javali esta semana pede-lhe para continuar a confrontar os seus receios e avançar com todos os projetos que possam estar parados.

É o momento certo para avançar com tudo o que está pendente e que tem vindo a procrastinar.

No passado pode ter sido necessário desistir ou adiar, mas agora já há condições para poder avançar de modo a obter os resultados que merece.

Seja persistente e confie. Fique atento ao diálogo interno da mente e ao racional Rato, que irá continuar a lembrá-lo de tudo o que pode correr mal.

Observe esses pensamentos e tome em consideração essa informação. Depois avance ainda mais confiante e seguro.

A procrastinação raramente tem a ver com má gestão do tempo, mas sim com algo que dentro de si o impede de avançar, mas agora já pode fazer acontecer

