Carneiro

A sua faceta aventureira estará em destaque, e isso vai ajudá-lo a declarar uma paixão por alguém ou a dar um passo importante no domínio afetivo. A tendência para não conseguir controlar os seus sentimentos será eminente, pois estará sob pressão constante. Uma vez que Marte, o seu planeta regente, forma um aspeto tenso ao Sol e à Lua, sentir-se-á pressionado a agir, embora não consiga ver, com clareza, o que deve fazer ou qual é a melhor abordagem que deve seguir para chegar onde pretende. Procure dominar a sua agitação canalizando a sua energia para atividades que o ajudem a descomprimir, como um desporto intenso.

Touro

A Lua Cheia em Leão forma um aspeto muito tenso com Marte e Úrano, que se encontram no seu signo. Isto significa que haverá tensão na sua vida doméstica e que podem vir ao de cima emoções antigas, relacionadas com assuntos do passado. Terá de fazer uma melhor gestão entre a vida pessoal e as exigências profissionais, mas assegure-se que não está a sacrificar os seus próprios interesses às vontades e às expetativas dos outros. Oiça o seu coração e, se puder, dedique mais tempo a atividades que lhe trazem bem-estar. Evite tomar decisões nesta altura.

Gémeos

A sua expressão individual estará em destaque, e sentir-se-á particularmente criativo e inspirado. Se tem uma atividade profissional relacionada com as artes, esta Lua Cheia vai ajudá-lo a explorar novos recursos no seu trabalho, sendo uma fase bastante produtiva. Mesmo que trabalhe noutra área, procure dedicar mais tempo a atividades que o ajudem a expressar a vastidão de ideias que neste momento afloram à sua mente.

Caranguejo

Esta fase será favorável para a sua vida financeira e vai ajudá-lo a descobrir formas alternativas de aumentar os seus rendimentos ou de resolver problemas que lhe têm tirado o sono. Explore outras possibilidades e aproveite a sua imaginação para avançar com ideias arrojadas. Embora seja regido pela Lua, desta vez estará mais tranquilo e conseguirá, até, dar passos muito importantes ao tomar consciência do seu valor.

Leão

A sua energia pessoal estará ativada, o que faz com que seja difícil estar quieto ou passar despercebido. Esta fase é favorável para a realização criativa e para mostrar aquilo que vale. Estará, contudo, especialmente sensível a tudo o que se passa à sua volta, e será fácil perder o controlo sobre as suas próprias emoções. Atenção a conflitos que podem surgir de forma abrupta. Procure manter o seu foco em si próprio e expresse os seus sentimentos de forma tão ponderada quanto for possível. Poderá haver desafios tanto na vida profissional como na esfera romântica.

Virgem

Procure descansar mais neste período, pois esta Lua Cheia vai fazê-lo compreender que, por vezes, saber parar é tão fundamental como saber quando avançar. É uma pessoa sempre agitada e ocupada com tudo aquilo que se propõe fazer, mas desta vez é tempo de fazer uma pausa e deixar que também os outros cumpram a sua parte.

Balança

Este período pode pôr em destaque alguns conflitos tanto na esfera pessoal como a nível profissional. Evite envolver-se em assuntos que não lhe dizem diretamente respeito e canalize as suas energias para aquilo que lhe traz alegria. Dinamize a sua vida social, mesmo à distância, e tenha em mente que este período é particularmente favorável para entrar em contacto com novas pessoas e, até, conhecer alguém interessante. Dinamize a sua vida nas redes sociais neste período.

Escorpião

A sua vida profissional será ativada por esta Lua Cheia, e esta fase pode dar-lhe a oportunidade de mostrar o que vale e de avançar com as suas ideias. Terá a atenção dos que trabalham consigo a recair sobre si, o que vai dar-lhe um papel de destaque nas decisões importantes que precisam de ser tomadas. Na vida pessoal, contudo, há uma tendência latente para que surjam conflitos e lutas pelo poder, motivadas sobretudo por situações duvidosas e por assuntos que não foram devidamente esclarecidos.

Sagitário

Com a Lua em Leão, seu companheiro de Elemento, e o Sol em Aquário, um signo pelo qual tem uma especial predileção, a sua confiança estará acentuada neste período. Júpiter, o seu planeta regente, forma uma conjunção ao Sol, e isso vai renovar o seu otimismo e a sua fé. Embora se sinta otimista, evite os excessos, pois pode também precipitar-se para atitudes de arrogância. Sera difícil controlar os seus impulsos. A sua vida afetiva será especialmente dinâmica nesta fase, já que se sente muito aventureiro.

Capricórnio

Esta Lua Cheia vai desafiá-lo a confrontar alguns dos seus maiores receios e a enfrentá-los, o que irá, por sua vez, ajudá-lo a conquistar maior confiança em si próprio e nas suas capacidades. Atreva-se a sair da sua zona de conforto, mesmo que tenha de fazer um esforço. Poderá sentir maior necessidade de estar a sós consigo mesmo para poder processar os acontecimentos que o marcaram recentemente. Este período vai ajudá-lo a fazer uma profunda transformação interior.

Aquário

A sua vida amorosa está em destaque sob a influência desta Lua Cheia, que vai ajudá-lo a abrir o seu coração. Embora geralmente procure assumir uma postura objetiva e muitas vezes até distante, parecendo que nada o afeta, as suas emoções tomarão a dianteira, e isso vai obrigá-lo a revelar o que sente, sem conseguir guardar para si aquilo que há muito carrega no coração. Este período será intenso, mas pode proporcionar-lhe uma verdadeira metamorfose emocional.

Peixes

A energia desta Lua Cheia vai ajudá-lo a melhorar as suas rotinas e a retomar os projetos que definiu no início do ano e que entretanto acabou por pôr de lado. Aproveite esta energia para ganhar motivação e confiança para avançar com as suas ideias e, sobretudo, cuide melhor de si e do seu bem-estar. Pode sentir, por outro lado, uma certa pressão social - quer seja porque os amigos querem fazer videochamadas consigo e você quer fazer uma aula de Pilates online, ou porque lhe telefonam para desabafar sobre um problema quando você se preparava para uma Meditação. Saiba definir os seus limites e faça com que os outros os respeitem.