Veja o vídeo com as previsões para todos os signos

Dia 13 Mercúrio entra em Gêmeos, após um corrupio e de ter estado retrógrado e passado para Touro. Que se retomem as conversas longas e os encontros de amigos. Que tudo seja agora firmado com mais verdade e clareza sem o medo do que possamos assinar.

Júpiter está em Carneiro trazendo determinação mas também mais êxito sobretudo no campo profissional. Se há hora para acreditar no retorno do nosso empenho, é agora.

A semana começa com a lua crescente em escorpião, recordando-nos da importância de perdermos o medo de largar e o receio do que nao controlamos.

Dia 14 dia acontece a Lua cheia em Sagitário. Favorável para reforçar a redescoberta da sua verdade. Sem medo. Não permita que o (auto)questionamento a assuste. Semana para ponderar muita coisa mas depois caminhar na direcção de novas intenções.

Alexandra Ramos Duarte