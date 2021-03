A Lua entra na fase de Lua Nova, oferecendo-nos um dos períodos mais mágicos deste ano. A sua intuição estará apurada, assim como a sensibilidade e a capacidade de compreender aquilo que está para lá do que é visível. Aproveite esta energia para mergulhar nos seus sonhos e descobrir qual é a melhor maneira de realizá-los.

A Lua Nova marca o início de um novo ciclo lunar, o qual dura 28 dias e apresenta a Lua nas suas quatro fases principais. Associada à Lua Nova está a energia dos começos, da renovação, das decisões que nos ajudam a mudar o rumo da nossa vida.

No dia 13 de março a Lua começa um novo ciclo lunar e estará no signo Peixes, que é o último do Zodíaco. Temos, assim, uma energia de início e de fim num só dia. O que é que isto significa?

Que temos, agora, a possibilidade de aceder a uma nova dimensão da nossa existência. Esta Lua Nova ajuda-nos a mergulhar nas emoções mais profundas que guardamos ou escondemos, e encontrar, dentro delas, respostas que nos permitem abrir portas que estavam trancadas nas nossas vidas.

Peixes é o signo do Zodíaco que está associado ao que é transcendente, à compreensão de que há mistérios que não estão acessíveis à mente humana mas que, ainda assim, estão sempre subjacentes a tudo que fazemos. A fé num poder superior, seja ele qual for, e a consciência de que somos uma pequena gota no infinito cósmico são duas crenças que, para quem nasceu sob este signo, fazem parte do mistério que é a vida.

Peixes é o signo mais "desligado" da realidade material, e por isso os seus nativos têm muitas vezes um ar sonhador, ou profundas preocupações altruístas. Sofrem com o sofrimento alheio, preocupam-se com os mais vulneráveis.

Nesta Lua Nova, a sensibilidade está mais exacerbada. Seja qual for o seu signo do Zodíaco, pode sentir-se mais introspetivo, mais comedido nas suas palavras e atos. Esta é uma boa altura para se voltar para dentro de si mesmo e para escutar, simplesmente, aquilo que a sua alma tem para lhe dizer.

Faça-o estando apenas em silêncio consigo próprio, sem fazer nada, sem estar a pensar no que tem para fazer ou no que devia ter feito. Respeite o seu silêncio e permita-se simplesmente ser. Respire, apenas, e preste atenção à sua respiração, a esse ritmo cadenciado que o mantém preso à vida.

A Lua Nova em Peixes é especialmente favorável para entrar em contacto com a sua essência mais profunda:

- acredite nos seus sonhos, mesmo que pense que a sua realização está fora do seu alcance;

- aceite as suas imperfeições e as dos outros, reconhecendo que também elas fazem parte da perfeição de cada ser;

- dedique-se a um projeto criativo ou a uma atividade artística, sem se preocupar com o resultado, mas sim com o facto de lhe permitir expressar-se;

- reserve mais tempo para si próprio e para se dedicar a atividades relaxantes;

- procure pôr-se no lugar dos outros e abandone preconceitos e juízos de valor;

- revitalize a sua mente através de atividades diferentes;

- procure cultivar maior cumplicidade com aqueles que ama;

- liberte-se do sofrimento confiando que, de alguma forma, o que o preocupa vai resolver-se;

- confie no que a vida tem reservado para si.

Permita-se a si próprio sentir as suas emoções em pleno. Procure libertar-se da tensão, do stress e da ansiedade que tantas vezes toma conta de nós, quando nos enredamos nas nossas próprias conjeturas.

A energia desta Lua Nova é especialmente romântica e sonhadora, porque a Lua e o Sol formam uma conjunção com Vénus, planeta do amor, e com Neptuno, o planeta do sonho e da imaginação, regente de Peixes.

Pode sentir vontade de retomar o contacto com um amor do passado, ou pode haver mesmo um reencontro, mesmo que feito pelo telefone ou através da Internet.

Reconheça aquilo que os seus sentimentos e as suas emoções têm para lhe mostrar em relação a si próprio e não imponha restrições ao que sente. Deixe fluir, simplesmente.

Esta Lua Nova convida-nos a sonhar e a acreditar nos nossos sonhos. Contém uma energia especialmente favorável para realizar rituais de amor ou para fazer pedidos ao Universo relacionados com assuntos do coração.

Uma semana depois desta Lua Nova, a Natureza entra na primavera, o período da regeneração e do florescimento. Esta fase lunar é, pois, a preparação ideal para o seu próprio renascer. Envie ao Universo a energia que deseja receber de volta, faça os seus pedidos e, acima de tudo, entregue-se. Confie. Há sempre um plano superior, há sempre algo mais forte que nos dá o suporte de que precisamos e sim, mesmo aquilo que parece impossível pode acontecer.

Os signos que, de um modo geral, sentirão de forma mais pronunciada os efeitos desta Lua Nova são Peixes, Virgem, Sagitário e Gémeos. É provável que sintam maior agitação interior, dificuldade em dormir ou, pelo contrário, maior vontade de criar, de se entregar ao romance, de expressar o que se sente.