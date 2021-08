Leão é um dos signos mais fortes do Zodíaco. É regido pelo Sol, que lhe dá um brilho especial, carisma e uma personalidade que dificilmente passa despercebida, por mais tímidos que sejam os seus nativos. Há sempre um toque de excelência que carateriza aqueles que nascem sob a influência deste signo e, no período em que o Sol atravessa Leão, todos nós somos inspirados a mostrar o nosso valor, a deixar que as nossas emoções falem mais alto, a afirmar a nossa personalidade e a mostrar quem somos.

No dia 8 de agosto, o 8.º mês, a Lua Nova ocorre quando a Lua e o Sol se encontram no mesmo grau de Leão, marcando o início de um novo ciclo lunar. O número 8 está associado ao equilíbrio e à justiça e, como o 8 deitado forma o símbolo do infinito, está também ligado à evolução para uma dimensão superior.

Esta Lua Nova oferece-nos uma das maiores oportunidades do ano para fazer uma mudança, para atrair o que desejamos ou para conquistar algo que há muito tempo ambicionamos. Para além de unir a energia da Lua com a do Sol num signo que é especialmente forte e voltado para o sucesso, a Lua Nova ocorre na mesma data em que o Portal de Leão atinge o seu pico, o que faz com que esta data seja especialmente poderosa para qualquer tipo de manifestação, isto é, para atrair para a sua vida aquilo que mais deseja.

O Portal de Leão é uma espécie de "porta mágica" que se abre no Cosmos e que nos disponibiliza uma intensa carga energética positiva, facilitando a expansão espiritual e o desenvolvimento interior, e trazendo um impulso muito positivo para os nossos objetivos. Considera-se que este Portal cósmico se abre todos os anos entre os dias 26 de julho e 12 de agosto, atingindo no dia 8 o seu pico máximo de força e poder. Não se trata de uma porta que se abre no Céu em sentido literal - o conceito do Portal de Leão é muito antigo e está ligado à Estrela Sirius, que se eleva no horizonte nesta altura do ano, devido ao movimento de rotação da Terra. Astrologicamente Sirius está associada ao nosso "Sol interior", à centelha Divina que existe dentro de cada um de nós, já que ela é, segundo a Astronomia, a estrela mais brilhante.

Esta Lua Nova é, pois, especialmente favorável para fazer um ritual, quer seja para se libertar de algo que sente que precisa de ser mudado na sua vida, quer seja para atrair o que mais ambiciona. É uma data muito forte para atração e manifestação dos seus desejos, desde que saiba entregar ao Universo a realização dos seus pedidos e confiar no tempo Divino para que ela se concretize.

Haverá uma forte carga de instabilidade associada a esta Lua Nova, já que Úrano, o planeta catalisador das mudanças e que está associado aos imprevistos, forma uma quadratura (um aspeto especialmente tenso) à Lua e ao Sol. Pode haver alterações inesperadas nos seus planos e também situações que, de forma totalmente imprevisível, vêm pôr em causa a sua estabilidade. Algumas situações que pareciam estáveis podem fraquejar, e outros aspetos da sua vida que se mostravam pouco fiáveis podem acabar por assentar.

Aproveite a energia da Lua Nova em Leão para:

— fazer os seus pedidos ao Universo e confiar na sua realização - Leão é um dos signos mais auto-confiantes e, por conseguinte, mais otimistas do Zodíaco;

— atrair um novo amor;

— abrir o coração e expressar o que sente;

— fortalecer a união familiar e com as pessoas de quem mais gosta;

— melhorar um relacionamento afetivo, dinamizando a relação e reacendendo a chama da paixão;

— melhorar a sua vida financeira, já que Leão é regido pelo Sol e, como tal, está por natureza voltado para o sucesso e as conquistas, devido ao facto de ter uma personalidade que se destaca e que não desiste nem desanima perante as contrariedades;

— dinamizar a sua vida profissional, apostar mais em si, avançar com um projeto pessoal ou um novo negócio - a Lua Nova em Leão é uma das mais favoráveis do ano para atrair abundância e prosperidade;

— assumir uma postura mais aguerrida e avançar com coragem em direção à conquista das suas metas;

— romper com padrões do passado, libertando-se do que não lhe faz mais falta;

— renovar a sua maneira de estar perante as situações, assumindo um papel mais ativo e decidido na sua vida;

— afirmar a sua individualidade e o seu poder pessoal;

— fluir com aquilo que a vida quer para si, sem opor resistência;

— descobrir as bênçãos que estão escondidas por detrás das situações com que é confrontado.

Os signos que sentem de forma especialmente intensa os efeitos desta Lua Nova em Leão são:

— Leão — pode haver uma mudança radical na sua vida, sendo esta a altura ideal para começar um ciclo inteiramente novo e ir ao encontro daquilo que mais deseja;

— Aquário — pode haver surpresas inesperadas que terão impacto na sua vida afetiva e, em particular, num relacionamento amoroso. Começa agora uma nova fase na sua vida afetiva, aproveite para definir aquilo que quer para si e esteja mais alinhado com a sua vontade, indo ao encontro do que deseja;

— Touro — com Úrano no seu signo a formar uma quadratura ao Sol e à Lua em Leão será difícil manter a harmonia. Procure manter a calma e evite tomar decisões ou ter atitudes precipitadas neste período, pois há maior tendência para a tensão e para os conflitos;

— Escorpião — também a sua vida amorosa pode sofrer alterações neste período, com Úrano a afetar esta área da sua vida e com a Lua e o Sol em quadratura ao seu signo. As emoções serão muito intensas, o ciúme e a possessividade estão exacerbados. Tenha cuidado.