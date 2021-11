Esta Lua é especialmente favorável para fazer transformações e pedir ao Universo aquilo que desejamos, não só porque Escorpião é um signo com uma grande intensidade emocional e uma intuição muito apurada como, também, porque este ciclo lunar atingirá o seu pico com uma Lua Cheia que vem acompanhada pelo primeiro eclipse de uma série que vai ocorrer nos próximos dois anos. As sementes que plantar agora na sua vida terão um forte impacto no seu futuro.

O ciclo lunar que começa no dia 4 de novembro, às 21:15, com a entrada da Lua na fase de Lua Nova, é muito intenso e deve ser aproveitado para manifestar (isto é, expressar a sua intenção e vontade de atrair) aquilo que mais deseja.

A Lua em Escorpião intensifica as emoções e os sentimentos, por um lado, mas, por outro lado, também acentua a intuição, fortalecendo os dons psíquicos.

Esta fase lunar pode despertar em si insegurança e instabilidade, porque pode ser difícil gerir as informações que vêm ao seu encontro ou até mesmo aquilo que sente. Uma vez que a energia de Escorpião tende à introspeção, pode sentir-se mais voltado para si próprio durante este período, sendo uma boa altura para refletir sobre aquilo que precisa de mudar na sua vida. Escorpião carateriza-se pela sua capacidade de se transformar a si próprio e de renascer das próprias cinzas, num sentido figurado, redescobrindo a sua força sempre que enfrenta uma situação dolorosa ou que põe à prova as suas capacidades.

Contrarie a tendência para sentir-se em baixo, melancólico ou desmotivado, e acredite no seu poder de reverter as situações a seu favor, confiando mais no seu instinto e naquilo que a vida tem reservado para si.

A energia desta Lua Nova em Escorpião destaca-se pelo facto de que inicia um ciclo lunar que irá atingir o seu pico com uma Lua Cheia que vem acompanhada por um eclipse lunar. Os eclipses são, muitas vezes, catalisadores de situações, fazendo com que haja desenvolvimentos inesperados e revelações que alteram o curso dos acontecimentos ou que nos ajudam a ganhar uma nova perspetiva.

Os pedidos feitos na Lua Nova podem tornar-se realidade na Lua Cheia. As situações que começam na Lua Nova ganham maior desenvolvimento na Lua Cheia. Por isso, esta Lua Nova em Escorpião é muito importante, porque a Lua Cheia deste ciclo ocorre com um eclipse, que tem uma carga energética muito grande porque é o primeiro de uma série de eclipses que vai desenrolar-se no eixo Touro-Escorpião, ao longo dos dois próximos anos. O segundo eclipse desta série acontecerá no dia 16 de maio de 2022 e voltará a ser um eclipse lunar, opondo, dessa vez, a Lua Cheia em Escorpião ao Sol em Touro. A 19 de novembro de 2021 temos a Lua Cheia em Touro oposta ao Sol em Escorpião. Acontecimentos que estejam em destaque na sua vida neste primeiro eclipse lunar podem desenvolver-se em maio de 2022 ou até mesmo seguir um rumo diferente do esperado. A 25 de outubro de 2022 haverá um eclipse solar em Escorpião, com a Lua Nova unida ao Sol neste signo e, a 8 de novembro de 2022, voltará a haver um eclipse lunar com a Lua Cheia em Escorpião. A 28 de outubro de 2023 haverá um eclipse lunar em Escorpião, encerrando este ciclo.

Por esse motivo, as situações que agora começarem e os pedidos que fizer nesta Lua Nova têm muita força e terão, muito provavelmente, desenvolvimentos a 19 de novembro deste ano, em maio, outubro e novembro do próximo ano, e em outubro de 2023.

Aproveite esta energia canalizando a sua atenção para aquilo que deseja mudar ou implementar na sua vida. Lembre-se que a energia de Touro se concentra na posse, na capacidade de conquistar e construir, enquanto que a energia de Escorpião tem um notável poder de transformação e uma força magnética que é muito intensa, ajudando a atrair aquilo que ambiciona.

Uma vez que tanto Touro como Escorpião são signos muito apaixonados e intensos a nível amoroso — mas também ciumentos e possessivos — as emoções serão especialmente fortes neste período.

Esta é uma das melhores fases lunares para fazer rituais que ajudem a atrair amor e/ ou a fortalecer um relacionamento já existente, bem como para dinamizar a vida íntima, uma vez que a sexualidade assume um papel de grande importância na vida dos nativos destes signos.

Os efeitos da Lua Nova em Escorpião podem ser sentidos de forma mais intensa pelas pessoas que têm como signo solar, Ascendente ou signo lunar Escorpião, Touro, Leão e Aquário.

Esta Lua Nova tem uma carga energética muito forte também porque se opõe a Úrano, o explosivo planeta catalisador de mudanças. Por um lado, este aspeto faz com que tenhamos mais coragem — e, caso isso não aconteça, com que as próprias situações se desenrolem de uma forma que nos obriga a mudar — mas, por outro lado, pode deixar-nos particularmente ansiosos e agitados, já que tende a existir muita tensão na energia dominante. A Lua e o Sol formam também uma quadratura a Saturno, o que nos indica que o peso das restrições pode assumir uma importância maior. É provável que tenhamos vontade de nos libertarmos de algo que nos incomoda, mas que não consigamos compreender, por enquanto, o que precisamos de fazer. Ainda assim, é do nosso impulso criativo e da nossa vontade de mudar que iniciaremos um processo que, ao longo dos próximos meses, trará uma importante transformação à nossa vida.