Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões pare todos os signos

A semana começa com a efeméride da Lua em quarto minguante no signo de Touro. Chegou a hora de tratar do desapego, quer em termos emocionais, quer financeiros.

Mercúrio em bom aspeto com Júpiter, traz a facilidade na forma como comunicamos, a vida comercial fica mais fluída.

Facilidades: Touro-Virgem-Capricórnio.

Vénus continua desavinda com Úrano, a provocar desentendimentos em termos relacionais.

Vénus Retrógrada pede uma avaliação dos nossos relacionamentos.

Dificuldades: Touro-Leão-Balança-Aquário.

Dia 10, a Lua em Gémeos desafia Saturno, podemos estar mais pessimistas, com alterações em relação ao nosso humor.

Desejo a todos uma feliz semana.

Cristina Candeias