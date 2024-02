Veja no SAPO Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A semana começa com a energia da Lua nova em Aquário, início de um novo ciclo de vida. Devem semear novos projetos.

Esta semana temos muita energia em Aquário, o que pode acentuar as contestações, e exigências.

Úrano e Mercúrio estão dissonantes, este aspeto causa muita irritabilidade, as pessoas estão pouco flexíveis o que poderá ocasionar atritos e mal-entendidos.

Dificuldades: Virgem e Gémeos.

Úrano também se encontra dissonante com o Sol, pede-se prudência a fim de evitar conflitos.

Dificuldade: Aquário e Touro

Vénus, o planeta do amor, encontra Plutão o que poderá levar a exigências, nível de intensidade grande.

Marte entra em Aquário e quer liberdade, fim das restrições e limitações. Esta semana, temos muita energia em Ar a pedir evolução e motivação.

Marte encontra Plutão, estes dois planetas juntos podem provocar situações de violência e destruição.

Dificuldades: Carneiro e Escorpião.

Plutão a zero graus de Aquário a pressionar os nativos de Touro, Leão, Escorpião e Aquário, nomeadamente os nativos dos primeiros 5 dias de cada signo mencionado.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias