Estamos com a energia da Lua Cheia que começa a dissipar-se.

A Lua está em Touro e sente-se uma serenidade no ar.

Mercúrio desafia Neptuno, temos uma semana em que precisamos de ser prudentes com enganos, mal-entendidos e situações um pouco difusas.

Dificuldades: Virgem-Peixes-Gémeos.

Vénus, faz a última passagem por Úrano, a resolver questões que ficaram pendentes a nível relacional.

Prudência: Carneiro-Leão-Sagitário.

Marte em Balança, está a trazer o impulso para ação para os nativos do último decanato.

Facilidades: Gémeos-Aquário

Dia 5 Mercúrio entra no diplomático signo de Balança. A comunicação fica doce, suave, envolvente. Muito benéfico para a celebração de acordos.

Marte desafia Plutão a trazer situações de stress, irritabilidade e conflito.

A semana termina com a Lua em quarto minguante.

Desejo a todos uma Feliz Semana,

Cristina Candeias