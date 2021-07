As fases da Lua em julho serão as seguintes:

Dia 1 às 21:11 - Quarto Minguante em Carneiro - Com uma energia forte de ação e determinação, esta é uma ótima fase para cortar com qualquer situação e para fazer algo que requer coragem e que implica um fim, um corte ou uma mudança radical.

Dia 10 à 01:17 - Lua Nova em Caranguejo - Esta é uma Lua Nova especialmente intensa a nível emocional, que pode mexer com as emoções mais profundas, as mágoas mais antigas, medos e traumas relacionados com a infância, a ligação à família, as nossas carências emocionais. É ideal para curar as dores mais profundas, para entrar em contacto com as nossas emoções e, libertando-as, começar uma nova fase na nossa vida.

Dia 17 às 10:11 - Quarto Crescente em Balança - É uma boa fase para embelezar o espaço que nos rodeia, para cuidar da nossa imagem, para fazer uma mudança de visual, um novo corte de cabelo ou penteado, para investir em tudo aquilo que contribui para elevar a nossa auto-estima. É, essencialmente, uma ótima fase para desenvolvimento do nosso amor-próprio.

Dia 24 às 02:37 - Lua Cheia em Aquário - Opondo-se ao Sol em Leão, a Lua Cheia em Aquário tem uma poderosa energia libertadora, sendo ideal para definir limites, para estabelecer regras e para reclamar os seus direitos. Pode ter uma energia um tanto "indomável" e difícil de conter, pelo que pode desencadear reações intempestivas e até um pouco surpreendentes.

Dia 31 às 13:16 - Quarto Minguante em Touro - Este mês tem duas vezes a fase lunar de Quarto Minguante, o que reforça a ideia de que é um bom mês para se libertar daquilo que está a mais na sua vida e para retirar o que ainda está dentro de si, a fazê-lo sofrer. O Quarto Minguante em Touro é favorável para organizar melhor as suas finanças e para ajustar as bases da sua vida, refazendo aquilo em que assenta a sua estabilidade a todos os níveis. É uma boa altura também para pôr em ordem a sua vida profissional, resolvendo questões mais quotidianas e pormenores que, embora sejam aborrecidos, são essenciais para ser bem-sucedido.

Tome nota dos melhores dias de julho.

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio - 10, 11, 17, 18, 19

Investir num negócio - 17, 18, 19

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras - 10, 11, 12, 17, 18

Pedir contratos - 17, 18

Fazer novos investimentos - 17, 18, 24, 25

Pedir um empréstimo - 10, 11, 12, 17, 18

Negociar - 17, 18

Assinar contratos - 17, 18, 19, 24, 25

Fazer compras importantes - 10, 11, 17, 18, 24

Decorar a casa - 10, 11, 17, 18, 24, 25

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas - (EM SEGURANÇA) - 10, 11, 17, 18, 24, 25

Para dinamizar a relação - 17, 18

Para esquecer um amor - 1, 2, 3, 30, 31

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 1, 2, 3, 10, 11

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa - 17, 18

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar - 10, 11

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido nos seus empreendimentos e projetos.