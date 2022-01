A meio do mês, a Lua Cheia ocorre em Caranguejo, o signo de que é regente, potenciando as emoções e deixando-nos especialmente sonhadores e românticos... mas também mais carentes e exigentes a nível emocional.

As fases da Lua em janeiro são as seguintes:

Dia 2 às 18:33 — Lua Nova em Capricórnio — Esta fase lunar é ideal para definir metas e objetivos concretos e traçar uma estratégia sólida para os concretizar. As atividades financeiras estão favorecidas, sendo um bom período para dinamizar os negócios e iniciar um plano de poupança. Estão também favorecidas as mudanças profissionais, nomeadamente uma nova abordagem em relação às tarefas e aos objetivos previamente definidos.

Dia 9 às 18:11 — Quarto Crescente em Carneiro — Bastante favorável para dinamizar qualquer projeto e também para dar um novo impulso a uma paixão, já que a energia de Carneiro é bastante fogosa e ajuda a trazer garra e determinação para qualquer área. Atenção, há maior risco de ter atitudes impulsivas e comportamentos explosivos.

Dia 17 às 23:48 — Lua Cheia em Caranguejo — Esta é uma das luas mais dramáticas e intensas a nível emocional, pelo que é provável que se sinta melancólico e especialmente carente durante este período. Dedique mais tempo a atividades que fortaleçam o seu amor-próprio e ao cuidado com aqueles que lhe são mais queridos.

Dia 25 às 13:41 — Quarto Minguante em Escorpião — Esta fase lunar ajuda a ter a determinação necessária para cortar amarras com algo que nos faz sofrer, para fazer uma transformação interior e para se libertar "de uma pele que já não é a sua". Com um poderoso efeito catártico, esta Lua ajuda a marcar o fim de um ciclo.

Os dias mais favoráveis, consoante as fases lunares deste mês, são os seguintes:

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 2, 3, 4

Investir num negócio – 9, 10

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 2, 3, 9, 10

Fazer novos investimentos – 2, 3

Pedir um empréstimo – 2, 3

Negociar – 9, 10

Assinar contratos – 2, 3, 9, 10

Fazer compras importantes – 2, 3

Decorar a casa – 17, 18

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 2, 3, 4, 9, 10

Para dinamizar a relação – 17, 18

Para esquecer um amor – 2, 3, 25, 26

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 2, 3, 25, 26

Investir no seu visual – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 25, 26

Lembre-se que quaisquer atividades devem sempre cumprir as normas de segurança, zelando por si e pelos outros.

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês. Não é obrigatório restringir as suas ações aos dias indicados, porém se tiver estas datas em consideração terá maiores hipóteses de ser bem-sucedido.