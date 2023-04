As fases da Lua em abril serão as seguintes:

- Dia 6 às 05:34 – Lua Cheia em Balança – Favorece todos os relacionamentos, dinamizando especialmente o amor e as parcerias de negócios. Ajuda a estabelecer bons contactos, a dinamizar a vida social e a ter maior harmonia e união com os outros, pondo em destaque a diplomacia e a sensibilidade. Também apura o sentido estético e o bom-gosto, sendo uma boa fase para proceder a melhorias no lar e a uma renovação da decoração.

- Dia 13 às 10:11 – Quarto Minguante em Capricórnio – Ajuda a minimizar despesas e a pôr as finanças em ordem. É favorável para a organização de tarefas, fazendo com que seja mais fácil compreender aquilo que é essencial e prioritário e o que é supérfluo e secundário.

- Dia 20 às 05:12 – Lua Nova em Carneiro com eclipse solar total – Ocorre no último grau de Carneiro e, em março, já tinha ocorrido neste mesmo signo, o que faz com que haja um encerrar de um ciclo que começou no mês anterior. Esta Lua Nova com eclipse solar total ajuda a estabelecer limites e a fortalecer as bases em que assenta a sua segurança, quer seja no plano afetivo, quer seja a nível material. Pode trazer revelações importantes, uma compreensão maior das situações e profundas mudanças interiores.

- Dia 27 às 22:20 – Quarto Crescente em Leão – Ajuda a dinamizar um relacionamento, favorece a conquista e o romance. Boa fase para apostar na união familiar e fortalecer os laços. Estimula a criatividade e a ousadia, ajudando a apostar em ideias mais arrojadas. Favorece as mudanças de visual.

Tome nota dos melhores dias.

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 5, 6, 7, 20, 21, 27, 28

Para dinamizar a relação – 5, 6, 7, 27, 28

Para esquecer um amor – 13, 14, 20, 21

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 4, 5, 6, 7, 27, 28

Investir num negócio – 6, 7, 20, 21, 27, 28

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 6, 7, 27, 28

Fazer novos investimentos – 6, 7, 20, 21, 27, 28

Pedir um empréstimo – 6, 7, 20, 21, 27, 28

Negociar – 6, 7, 20, 21, 27, 28

Assinar contratos – 6, 7, 27, 28

Fazer compras importantes – 6, 7, 27, 28

Decorar a casa – 6, 7,

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos - 2, 3, 25, 26

Investir no seu visual – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 9, 10

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 25, 26

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.