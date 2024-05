A Lua, satélite natural da Terra, influencia a vida terrestre e manifesta-se através das marés, por exemplo. Os seres humanos são, também influenciados pela Lua, que está diretamente relacionada com as nossas emoções e que provoca uma maior instabilidade a este nível. Porque está sempre em mutação (a Lua nunca fica estanque numa fase, o seu movimento é permanente, como os demais astros, mas como está tão perto da Terra o seu movimento é muito mais sentido por nós do que o de qualquer outro astro), ela provoca alterações nos nossos humores e estados de espírito, e esta influência é mais fortemente sentida durante a Lua cheia, já que a sua energia é por nós sentida de uma forma mais intensa nessa fase.

Na fase de Lua cheia, a Lua - que representa a energia Yin, feminina e passiva - está em oposição ao Sol (e por isso é que a vemos brilhante, porque o Sol está frente a ela na face visível a partir da Terra) - que representa a energia Yang, masculina e ativa. Assim, durante a Lua cheia existe a oposição de forças feminina e masculina, passiva e ativa, noite e dia.

Porque tudo no Universo busca naturalmente a harmonia e o equilíbrio, a Lua cheia desperta dentro de cada um de nós a oposição de forças entre o nosso lado mais luminoso e o nosso lado mais sombrio, entre aquilo que mostramos e o que escondemos, entre o que controlamos e o que não conseguimos dominar.

Por outro lado, a Lua cheia eleva as nossas emoções e faz com que elas fiquem exacerbadas, conduzindo a um certo dramatismo e ao excesso de sensibilidade. O brilho da Lua cheia no céu reflete-se, no nosso interior, fazendo-nos ver coisas que estão ocultas, compreender verdades das quais não tínhamos consciência, e iluminando aspetos que estavam na sombra - dentro e fora de nós.

Porque é que a Lua afeta tanto as nossas emoções?

A Lua exerce um efeito magnético sobre a água, que provoca as mudanças das marés. O seu humano é composto, em cerca de 70 %, por água, e daí se compreende facilmente que a energia lunar nos afete tanto, também a nós. O facto de estarmos mais suscetíveis a mudanças emocionais durante os primeiros dias de Lua cheia faz com que, num relacionamento amoroso, possa haver mais choques e conflitos, porque vêm ao de cima as fragilidades do relacionamento. Pode haver, também, uma maior necessidade de intimidade, mais romance e envolvimento. Tudo depende, sempre, das emoções mais profundas que se escondem dentro de nós.

Se o seu relacionamento é cheio de amor e compreensão, é natural que a Lua cheia incendeie ainda mais a paixão; se existem ressentimentos e mágoas, eles podem conduzir a conflitos.

Devido à sua intensa energia, a Lua cheia afeta as pessoas mais sensíveis a ela ainda algumas noites antes de chegar ao seu ponto máximo. Por esse motivo são frequentes as insónias, mas também os comportamentos mais infantis, porque nos tornamos exageradamente carentes, suscetíveis, exigentes naquilo que esperamos dos outros.

Os signos que mais sentem os efeitos lunares são Caranguejo, já que a Lua é o seu regente, e os restantes signos de Água, que são escorpião e Peixes. Sob o efeito da Lua cheia procuramos que os relacionamentos sejam mais profundos, emotivos. Quando não o conseguimos, tornamo-nos mais irritáveis e impacientes.

A Lua cheia ajuda-nos a compreender melhor o que não nos serve e o que nos falta, permitindo-nos identificar com maior clareza as nossas necessidades e limpar da nossa vida o que não tem de permanecer nela. Ela afasta as energias negativas e deixa-nos mais libertos para que possam surgir novos começos e novas energias, mais saudáveis e positivas. Uma vez que nos encontramos num período de "limpeza interior" é natural que estejamos mais predispostos a discutir, reagindo de uma forma mais intempestiva aos outros, mesmo que não tenhamos consciência disto.

A Lua cheia também pode fazer com que emoções do passado aflorem à superfície, para que os problemas sejam dissipados e as mágoas curadas. Por isso, algum assunto que tenha ficado por resolver dentro do seu coração pode surgir de repente na fase de Lua cheia, numa resposta que dá, numa reação inesperada. Esta fase lunar faz também com que seja mais fácil abrir o coração e procurar a aproximação com aqueles de quem sentimos falta. É normal que, durante esta fase, acabemos por descobrir aquilo que os outros pensam a nosso respeito, quer isto seja positivo, quer seja negativo. É também a fase de partilhar mais segredos e de dizer aos outros o que sentimos, como se o brilho da Lua nos encorajasse.

Esta sensibilidade mais exacerbada pode fazer, ainda assim com que projetemos a nossa raiva ou irritação sobre os outros, e o mesmo sucede com eles em relação a nós. É como se não aguentássemos mais e "despejássemos" o que vínhamos a guardar para dentro de nós.

No período da Lua cheia é importante mantermo-nos centrados e em equilíbrio, para que não absorvamos tanto as energias que nos rodeiam e as emoções das pessoas à nossa volta. Se perdermos o foco no presente e em nós mesmos podemos facilmente ser arrastados por um turbilhão de emoções - as nossas e as dos outros e, a dada altura, deixamos de saber de onde elas vêm.

Evite entrar em discussões e não alimente conflitos, especialmente nesta fase, em que uma simples diferença de opiniões pode conduzir a um atrito violento. Tenha consciência que as emoções andam à flor da pele, por isso evite dar demasiada importância a comentários, atitudes e palavras. Saiba relativizar e deixe que os efeitos lunares passam. O que hoje parece gigantesco amanhã pode mostrar-se apenas irrelevante. Tenha mais tato e cuidado na forma como diz as coisas ao seu par, e aos que o rodeiam, seja mais tolerante e evite atitudes agressivas e bruscas, palavras ditas só para ferir, gestos que magoam deliberadamente.

Por outro lado, aproveite o melhor da Lua cheia prestando mais atenção às revelações que recebe, aos sinais subtis que a sua intuição lhe transmite, às revelações que lhe podem ser feitas, ao que se passa à frente dos seus olhos. Podemos encontrar muitas das respostas que procuramos durante esta fase, por isso sintonize a sua intuição ao máximo!

Acima de tudo, lembre-se que é muitas vezes quando somos confrontados com situações extremas que temos a oportunidade de fazer uma transformação profunda. A Lua cheia, que opõe a Lua e o Sol, pode e deve levar-nos a maior união e verdade nos nossos relacionamentos.