Tira fotografias banais que depois transforma em imagens surreais

O seu limite que diz ter é o da imaginação e, por isso, considera-se uma surrealista. Katrina Yu, que vive em Bacolod, nas Filipinas, é fotógrafa e artista digital. Apaixonada por literatura e profundamente crente em romances e em contos de fadas, tem uma tese. "Tudo o que possamos imaginar pode tornar-se possível", defende. "Desde jovem que sou uma contadora de histórias. Agora, tento contá-las através das minhas imagens com a ajuda do Photoshop", confidencia.

Algumas das fotografias absolutamente banais tiradas por Katrina Yu, muitas delas na própria casa, são o ponto de partida para os seus trabalhos, manipulados digitalmente. "Eu quero provar que não é preciso nada de extravagante para criar o que imaginamos", sustenta a artista. Personagens da Disney como a pequena sereia ou de filmes do Ghibli Studio, um estúdio de animação japonês que acompanha atentamente, são duas das fontes de inspiração assumidas.

Fotografia de Katrina Yu

Nas redes sociais, onde é seguida por milhares, a artista filipina não tem por hábito revelar as fotografias originais que lhe vão tirando, apenas o resultado final, que muitos elogiam com regularidade. "Decidi desafiar-me e recriar cenas de filmes do Ghibli Studio, combinando fotografias", esclarece. "Uma única imagem pode ser composta com cinco a dez fotos e isto é uma coisa que eu adoro fazer. Fazem-me reviver uma parte da minha infância", explicou já.

Fotografia de Katrina Yu

No entanto, é a partir das muitas obras literárias que lê que nascem a maior parte das suas histórias. "Eu acredito que os livros são as verdadeiras máquinas do tempo. Eles têm o poder de nos levar de volta ao passado e de nos fazer sentir como é que foi viver numa determinada época e também nos transportam para o futuro ou, até, para um mundo alternativo onde a nossa imaginação ganha vida", justifica. Veja, de seguida, algumas das fotografias que já (re)criou.