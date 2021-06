A Microsoft Portugal está a celebrar o mês da Pride 2021. Sob o mote “Juntos Podemos”, a campanha deste ano pretende reforçar o momento de reconhecer a inovação, contribuições e resiliência das comunidades LGBTQI+ e o esforço contínuo para os seus direitos e igualdade.

Ao longo desta semana, a Microsoft Portugal publicará nas suas redes sociais oficiais (LinkedIn, Facebook e Twitter) testemunhos de colaboradores portugueses, membros do GLEAM (Global LGBTQI+ Employee and Allies at Microsoft), que demonstram como vivem a Diversidade e Inclusão dentro da cultura da empresa.

Durante a semana, decorrerão várias atividades, com destaque para a realização da segunda edição do evento digital “Microsoft Pride 2021: Together, we can”, na quinta-feira, dia 24 de junho, às 18h, que irá juntar colaboradores, ativistas, artistas e membros do GLEAM em todo o mundo em conversas sobre interseccionalidade, representação e igualdade e equidade LGBTQI+.

Assista ao evento online de Pride da Microsoft, a decorrer 24 de junho.

A Microsoft tem defendido de forma consistente as comunidades LGBTQI+ desde 1989, ano em que foi uma das primeiras empresas a introduzir a orientação sexual nas suas políticas de não discriminação.

Desde a sua fundação, em 1993, o GLEAM homenageia a Pride ao dar voz às comunidades LGBTQI+ e na utilização de produtos da Microsoft para partilha de mensagens de inclusão e apoio.